/राजस्थान में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज, रोजगार उत्सव में मिलेंगे नियुक्ति पत्र

Rajasthan Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर और विभागवार भर्ती प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन भर्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, उनमें दस्तावेज सत्यापन, परिणाम और नियुक्ति आदेश जारी करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. लक्ष्य है कि आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकें.

इन भर्तियों की देखी स्थिति

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बैठक में अलग-अलग विभागों में चल रही 24752 सफाई कर्मचारी, 10644 कनिष्ठ सहायक एवं क्लर्क ग्रेड-II, 6000 पुलिस कांस्टेबल, 3500 शिक्षण सहयोगी, 3430 ग्राम विकास अधिकारी, 1100 कृषि पर्यवेक्षक, 3000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, 2000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, 1548 आयुष, 1100 पशु चिकित्सा अधिकारी, 1059 सहायक अभियंता और 774 जूनियर अभियंता समेत अन्य भर्तियों की स्थिति देखी गई.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खासतौर पर उन भर्तियों की प्रगति जानी, जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक ग्रेड-III, संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, जेल प्रहरी, NHM और बस परिचालक जैसी भर्तियां शामिल हैं. अधिकारियों को कहा गया कि इनकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं, ताकि रोजगार उत्सव में नियुक्ति पत्र दिए जा सकें.

युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता- CS वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि युवाओं को समय पर रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है. भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाए. लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो और दस्तावेज सत्यापन से लेकर परिणाम तथा नियुक्ति आदेश तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.

उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियां समय पर हो सकें. बैठक में कार्मिक, गृह, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, स्वायत्त शासन, पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, आयुष और उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई. RPSC और RSSB के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े.

भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार देने की सरकार की तैयारी

बहरहाल सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार देने की तैयारी कर ली है. मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि अंतिम चरण में पहुंची भर्तियों में अब देरी नहीं होनी चाहिए. दस्तावेज सत्यापन से लेकर नियुक्ति आदेश तक की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, ताकि आगामी रोजगार उत्सव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकें.

