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राजस्थान में रूफटॉप सोलर की रफ्तार धीमी, देश में पांचवें स्थान पर खिसका प्रदेश, जानिए वजह

Rajasthan Rooftop Solar: देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता वाला राजस्थान पीएम सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर अपनाने के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी के बावजूद कम रुचि, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और धीमी प्रक्रिया बड़ी वजह मानी जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNeha Sharma
Published: Jun 16, 2026, 06:54 AM|Updated: Jun 16, 2026, 06:54 AM
राजस्थान में रूफटॉप सोलर की रफ्तार धीमी, देश में पांचवें स्थान पर खिसका प्रदेश, जानिए वजह
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan Rooftop Solar: देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं वाला राजस्थान अब अपने ही घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने में राजस्थान पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. इस दौड़ में केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य उससे आगे निकल चुके हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि पर्याप्त धूप और विशाल सौर क्षमता होने के बावजूद कुछ व्यावहारिक चुनौतियां योजना की गति को प्रभावित कर रही हैं.

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सब्सिडी के बावजूद लोगों की रुचि कम

रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों वित्तीय सहायता दे रही हैं. 150 किलोवाट रूफटॉप प्लांट पर राज्य सरकार 17 हजार रुपये और केंद्र सरकार 33 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है. इस तरह कुल 50 हजार रुपये तक का लाभ मिल सकता है.

इसके बावजूद अपेक्षित संख्या में लोग इस योजना से नहीं जुड़ रहे हैं. राजस्थान सोलर एसोसिएशन के CEO नितिन अग्रवाल के अनुसार, सब्सिडी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बननी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि को लेकर लोगों में भरोसे की कमी दिखाई देती है. उनका कहना है कि यही संकोच योजना के विस्तार में बड़ी बाधा बन रहा है.

मुफ्त बिजली योजना भी बन रही वजह

रूफटॉप सोलर की धीमी प्रगति के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण राज्य की मुफ्त बिजली योजना को माना जा रहा है. वर्तमान में सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है और इसे बंद करने की कोई तय समयसीमा नहीं है.

सोलर विक्रेताओं का कहना है कि जब उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है, तो वे सोलर सिस्टम लगाने के लिए बड़ी राशि निवेश करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. इससे रूफटॉप सोलर की मांग प्रभावित हो रही है.

आवेदन से इंस्टॉलेशन तक की रफ्तार भी चुनौती

राजस्थान में आवेदन-से-इंस्टॉलेशन अनुपात 55 प्रतिशत है. यह कई अन्य राज्यों से कम है. केरल 70 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, जबकि गुजरात 64 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 57 प्रतिशत के अनुपात के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

एक सोलर वेंडर के अनुसार, केरल और उत्तर प्रदेश ने राजस्थान के बाद योजना पर काम शुरू किया, लेकिन तेज अनुमोदन प्रक्रिया और जागरूकता अभियान के कारण वे आगे निकल गए. उनका कहना है कि राजस्थान में संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है.

राज्यों की स्थिति
राज्यघरों की संख्याआवेदन-से-इंस्टॉलेशन अनुपात
गुजरात10,09,90464%
महाराष्ट्र9,78,64847%
उत्तर प्रदेश6,10,96257%
केरल2,71,38870%
राजस्थान2,36,82055%


रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती

राजस्थान प्राकृतिक रूप से देश के सबसे अनुकूल सौर ऊर्जा राज्यों में शामिल है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सब्सिडी वितरण में भरोसा बढ़े, अनुमोदन प्रक्रिया तेज हो और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, तो प्रदेश रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है. फिलहाल, बड़ी सौर क्षमता होने के बावजूद रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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