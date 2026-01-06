शमी-मुकेश भी नहीं रोक पाए अमन का तूफान! राजस्थान रॉयल्स के नए 'वंडर किड' ने लिस्ट-ए में रचा इतिहास

Aman Rao Double Century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में मंगलवार को अमन राव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए बंगाल के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया.
Aman Rao Double Century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में मंगलवार को अमन राव ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया. अमेरिका में जन्मे 21 वर्षीय बल्लेबाज अमन राव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए बंगाल के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया.
अमन राव के इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत हैदराबाद ने 5 विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. अमन राव को हाल ही में आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, अमन राव ने अपने करियर के सिर्फ तीसरे लिस्ट-ए मैच में यह उपलब्धि हासिल की.
उन्होंने 154 गेंदों पर बिना आउट हुए 200 रन बनाए. अमन राव ने अपने पारी में 12 चौके और 13 छक्के लगाए थे. यह विजय हजारे ट्रॉफी के इस सत्र का दूसरा दोहरा शतक है. इससे पहले दिसंबर में ओडिशा के स्वास्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन बनाए थे.
अमन राव ने बंगाल के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार की गेंदबाजी पर जमकर बैटिंग की. इन तीनों भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुल 120 रन बटोरे और किसी को भी दबदबा बनाने का मौका नहीं दिया.
अमन राव ने राहुल सिंह के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की. इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा के साथ 87 रन जोड़े. अमन राव ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दोहरा शतक पूरा किया.
