IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने कही ये बड़ी बात! कोच सांगकारा के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Rajasthan Royals: आईपीएल के आगामी सीजन को लेकर राजस्थान रॉयल्स ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में टीम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कोच कुमार सांगकारा और कप्तान रियान पराग ने मीडिया से बातचीत की. दोनों ने टीम की रणनीति, खिलाड़ियों की फॉर्म और इस सीजन की उम्मीदों को लेकर खुलकर अपने विचार साझा किए.

कोच कुमार सांगकारा ने बातचीत के दौरान कहा कि इस बार टीम ने संतुलित स्क्वॉड तैयार करने पर खास ध्यान दिया है. उनके अनुसार, टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है, जिससे प्रदर्शन में स्थिरता आने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर खिलाड़ी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है. सांगकारा ने खासतौर पर युवा खिलाड़ी सूर्यवंशी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी का खेल के प्रति नजरिया काफी परिपक्व है और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. कोच का मानना है कि ऐसे युवा खिलाड़ी टीम को मुश्किल समय में संभाल सकते हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

हालांकि, सांगकारा ने यह भी स्वीकार किया कि इस बार टीम को कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी जरूर खलेगी. लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि नए खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का यह बेहतरीन मौका है. अगर ये खिलाड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, तो टीम को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. वहीं, कप्तान रियान पराग ने भी टीम के माहौल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों है. खिलाड़ी एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, जिससे टीम का मनोबल मजबूत बना हुआ है. पराग को उम्मीद है कि यह माहौल मैदान पर भी अच्छे प्रदर्शन में बदलता नजर आएगा.

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रियान पराग ने अपनी कप्तानी को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी के दौरान वह खुद को एक सामान्य खिलाड़ी की तरह रखते हैं, लेकिन मैदान पर बाकी समय कप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर रखते हैं. उनका कहना है कि टीम को सही दिशा देना उनकी प्राथमिकता है. कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी सामने आया कि टीम को संजू सैमसन, जोस बटलर जैसे बड़े खिलाड़ियों की कमी महसूस होगी. फिर भी टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि ऑलराउंडर्स के अच्छे प्रदर्शन से इस कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है. अब देखना होगा कि नई रणनीति और युवा जोश के साथ राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में कैसा प्रदर्शन करती है.

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