राजस्थान रॉयल्स का वो सितारा जो बन गया देश की आंखों का तारा

India vs England Under-19 World Cup: हरारे में आज भारत के युवाओं ने वो कर दिखाया, जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था. राजस्थान रॉयल्स के नए धुरंधर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक डाले.

Reported By Aman Singh
Published: Feb 06, 2026, 06:11 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 06:11 PM IST

राजस्थान रॉयल्स का वो सितारा जो बन गया देश की आंखों का तारा

India vs England Under-19 World Cup: हरारे में आज भारत के युवाओं ने वो कर दिखाया, जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था. अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 411 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है. यह फाइनल मैच के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के 253 रनों के पुराने रिकॉर्ड को भी धूल चटा दी.

इस मैच की पूरी लाइमलाइट राजस्थान रॉयल्स के नए धुरंधर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने लूटी. वैभव ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई की, उसे देखकर लगा ही नहीं कि यह कोई फाइनल मैच है. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक डाले.

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 412 रन का टारगेट दिया है. टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी. इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए. यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है.

पिछला रिकॉर्ड 253 रन का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 2024 में बनाया था. वैभव सूर्यवंशी 80 बॉल पर 175 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 218.75 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 15 चौके और 15 छक्के लगाए. वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे ने 53 रन बनाए.

अभिज्ञान कुंडू ने 40, वेदांत त्रिवेदी ने 32 और विहान मल्होत्रा ने 30 रन बनाए. कनिष्क चौहान 37 रन बनाकर नाबाद लौटे. इंग्लैंड की ओर से जेम्स मीटो ने 3 विकेट झटके. सेबेस्टियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन को 2-2 विकेट मिले.

इससे यह साफ होता है कि राजस्थान रॉयल्स ने जिस भरोसे के साथ वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल किया है. आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो आने वाले समय के सबसे बड़े मैच विनर हैं.

