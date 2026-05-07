/आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स एकदम से बदल रही अपनी जर्सी! क्या है ड्रेस चेंज करने की वजह?

Rajasthan Royals Pink Jersey: hआईपीएल 2026 में रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिंक जर्सी पहनकर खेलेगी. यह बदलाव ‘पिंक प्रॉमिस’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देना है.

पिंक जर्सी के पीछे सामाजिक मिशन

राजस्थान रॉयल्स ने नई गुलाबी जर्सी लॉन्च करते हुए साफ किया कि यह बदलाव महज दिखावा या प्रचार नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक पहल का हिस्सा है. यह ‘पिंक प्रॉमिस’ (Pink Promise) अभियान का अहम कदम है, जिसे राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन ने मिलकर शुरू किया है. इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है. टीम इस पहल के जरिए क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए इस्तेमाल कर रही है.

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हर छक्के पर 6 घरों में आएगी बिजली

राजस्थान रॉयल्स ने 9 मई के मैच को और भी खास बनाने का ऐलान किया है. टीम ने कहा कि मैच के दौरान लगाए गए प्रत्येक छक्के पर राजस्थान के छह घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी. यानी जितने छक्के लगेंगे, उतने गुना छह परिवारों को रोशनी मिलेगी. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और महिलाओं के सशक्तिकरण दोनों को साथ लेकर चल रही है.

राजस्थान रॉयल्स की परंपरा

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स हर आईपीएल सीजन में एक या दो मैच पिंक जर्सी में खेलती है. इस बार बीच सीजन में जर्सी बदलकर टीम ने इस पहल को और मजबूती दी है.

RCB की ग्रीन जर्सी वाली पहल

राजस्थान रॉयल्स अकेली टीम नहीं है जो सामाजिक संदेश दे रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) भी हर साल एक मैच ग्रीन जर्सी में खेलती है. RCB का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जाता है. दोनों टीमों की ये पहल आईपीएल को सिर्फ मनोरंजन से आगे ले जाकर सामाजिक जिम्मेदारी का माध्यम बना रही हैं.राजस्थान रॉयल्स इस पूरे अभियान के जरिए न सिर्फ मैदान पर जीत हासिल करना चाहती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है. 9 मई का मैच अब सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश बन गया है.

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