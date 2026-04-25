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Rajasthan News: एक मंडप में 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

Rajasthan News: जयपुर में RSS के सहयोगी संगठन सेवा भारती की ओर से आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक ही मंडप के नीचे 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़ों की शादी हुई. 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 25, 2026, 08:26 PM|Updated: Apr 25, 2026, 08:26 PM
Rajasthan News: एक मंडप में 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़े विवाह बंधन में बंधे
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Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में सामाजिक समरसता की मिसाल देखने को मिली, जहां एक ही मंडप के नीचे 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. RSS के सहयोगी संगठन सेवा भारती की ओर से आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में ना सिर्फ वैदिक रीति-रिवाज से सात फेरे हुए, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को सोने-चांदी के जेवर और गृहस्थी का सामान भी उपहार में दिया गया.

जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को राम जानकी नवमी पर अनूठा नजारा दिखाई दिया, जहां रंग-बिरंगे परिधानों, बैंड-बाजों और खुशियों के बीच 47 जोड़ों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. खास बात ये रही कि एक ही मंडप के नीचे 15 अलग-अलग समाजों के युवक-युवतियों ने एक साथ सात फेरे लिए.

जानकी नवमी

सेवा भारती समिति की ओर से आयोजित 15वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया. जानकी नवमी के अवसर पर हुए इस आयोजन में 7 अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न हुए. सेवा भारती जयपुर महानगर के अध्यक्ष नवल बरड़िया ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को एकता का संदेश देना है. सभी समाजों को साथ लेकर चलना है. जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराना हमारा संकल्प है.

इस सामूहिक विवाह से पहले से पहले मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत जैसी सभी पारंपरिक रस्में भी निभाई गईं. सभी दुल्हनों को एक जैसा भारी जरी वाला बेस पहनाया गया. वहीं, मेकअप आर्टिस्ट महिलाओं ने दुल्हनों का श्रृंगार किया. विधाधर नगर महादेव मंदिर से निकली बारात में बैंड-बाजे और सेवा भारती के ध्वज नजर आए. दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर मंडप पहुंचे, जहां एक साथ तोरण और वरमाला कराई गई. नव विवाहित जोड़ों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, इतने अच्छे आयोजन में शादी हुई. हमें आशीर्वाद भी मिला और गृहस्थी का सामान भी.

घर बसाने का सामान भी उपहार में दिया
सामूहिक विवाह सम्मेलन में सिर्फ शादी ही नहीं. नवदंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए पलंग, पंखा, आलमारी, बर्तन, सिलाई मशीन, कूलर, गैस चूल्हा, घड़ी, साड़ियां, गद्दे, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक केतली, कंबल और धार्मिक पुस्तकें भी दी गईं. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच सेवा भारती ने दुल्हनों को नथ, पायल, बिछुए और गले का सेट भी भेंट किया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली.

संतों का गणमान्य लोगों का आशीर्वाद मिला
समारोह में साधु-संतों ने पहुंचकर वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया. खोजी द्वाराचार्य त्रिवेणी धाम के रीछपाल दास महाराज, वेदांती हरि शंकर दास महाराज एवं महा मंडलेश्वर् मनोहरदास महाराज ने उपस्थित होकर वर-वधु को आशीर्वाद दिया. संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल, सांसद मंजू शर्मा, विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे. बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस विवाह समारोह में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया. महिलाओं का विवाह संस्कार में विशेष योगदान रहा. वहीं, सेवा भारती से जुड़े करीब 500 कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का कामकाज संभाल कर आयोजन को सफल बनाया. 5000 से ज्यादा लोगों ने पंगत में भोजन प्रसादी ग्रहण की.
विवाह प्रमाण पत्र भी मौके पर
सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान दूल्हा-दुल्हन को नगर निगम की ओर से विवाह प्रमाण पत्र भी मौके पर दिए गए. इस आयोजन ने साबित कर दिया कि जब समाज साथ खड़ा हो तो जाति और भेदभाव की दीवारें खुद-ब-खुद टूट जाती हैं. कहा जा सकता है कि जयपुर में हुए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन ने सामाजिक समरसता, सेवा और संस्कार की नई मिसाल पेश की है, जहां 47 जोड़ों की नई जिंदगी की शुरुआत सिर्फ सात फेरों से नहीं बल्कि समाज के साथ और सहयोग से हुई.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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