/Rajasthan News: एक मंडप में 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में सामाजिक समरसता की मिसाल देखने को मिली, जहां एक ही मंडप के नीचे 15 अलग-अलग समाजों के 47 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. RSS के सहयोगी संगठन सेवा भारती की ओर से आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में ना सिर्फ वैदिक रीति-रिवाज से सात फेरे हुए, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को सोने-चांदी के जेवर और गृहस्थी का सामान भी उपहार में दिया गया.

जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को राम जानकी नवमी पर अनूठा नजारा दिखाई दिया, जहां रंग-बिरंगे परिधानों, बैंड-बाजों और खुशियों के बीच 47 जोड़ों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. खास बात ये रही कि एक ही मंडप के नीचे 15 अलग-अलग समाजों के युवक-युवतियों ने एक साथ सात फेरे लिए.

जानकी नवमी

सेवा भारती समिति की ओर से आयोजित 15वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया. जानकी नवमी के अवसर पर हुए इस आयोजन में 7 अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न हुए. सेवा भारती जयपुर महानगर के अध्यक्ष नवल बरड़िया ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को एकता का संदेश देना है. सभी समाजों को साथ लेकर चलना है. जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराना हमारा संकल्प है.

इस सामूहिक विवाह से पहले से पहले मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत जैसी सभी पारंपरिक रस्में भी निभाई गईं. सभी दुल्हनों को एक जैसा भारी जरी वाला बेस पहनाया गया. वहीं, मेकअप आर्टिस्ट महिलाओं ने दुल्हनों का श्रृंगार किया. विधाधर नगर महादेव मंदिर से निकली बारात में बैंड-बाजे और सेवा भारती के ध्वज नजर आए. दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर मंडप पहुंचे, जहां एक साथ तोरण और वरमाला कराई गई. नव विवाहित जोड़ों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, इतने अच्छे आयोजन में शादी हुई. हमें आशीर्वाद भी मिला और गृहस्थी का सामान भी.

घर बसाने का सामान भी उपहार में दिया

सामूहिक विवाह सम्मेलन में सिर्फ शादी ही नहीं. नवदंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए पलंग, पंखा, आलमारी, बर्तन, सिलाई मशीन, कूलर, गैस चूल्हा, घड़ी, साड़ियां, गद्दे, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक केतली, कंबल और धार्मिक पुस्तकें भी दी गईं. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच सेवा भारती ने दुल्हनों को नथ, पायल, बिछुए और गले का सेट भी भेंट किया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली.