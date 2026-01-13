Zee Rajasthan
राजस्थान में LDC भर्ती 2026: RSMSSB ने 10,644 पदों पर निकाली भर्ती, CET 12वीं लेवल अनिवार्य, इस दिन होगी परीक्षा

RSSB LDC Notification 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक (LDC) के कुल 10,644 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. यह भर्ती CET 12वीं स्तर 2024 के स्कोर के आधार पर होगी. केवल CET पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 13, 2026, 12:18 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 12:18 PM IST

राजस्थान में LDC भर्ती 2026: RSMSSB ने 10,644 पदों पर निकाली भर्ती, CET 12वीं लेवल अनिवार्य, इस दिन होगी परीक्षा

RSSB LDC Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB/RSSB) ने लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/क्लर्क ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के कुल 10,644 पदों पर भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है. यह भर्ती राजस्थान CET (सामान्य पात्रता परीक्षा) 12वीं स्तर 2024 के स्कोर के आधार पर होगी. यानी केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा पास की हो. बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का सिलेबस पुराना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2026 से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे. आवेदन SSO पोर्टल या RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से भरे जाएंगे. आवेदन शुल्क:

सामान्य/क्रीमी लेयर OBC/EBC: 600 रुपये

राजस्थान के नॉन-क्रीमी लेयर OBC/EBC, EWS, SC/ST: 400 रुपये

सभी दिव्यांगजन: 400 रुपये

विभागवार पदों का विवरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग: लिपिक ग्रेड-II – 6 पद

प्रशासनिक सुधार विभाग (अधीनस्थ विभाग/कार्यालय): कनिष्ठ सहायक – 9,806 पद

कृषि विपणन निदेशालय (कृषि उपज मंडी समिति): कनिष्ठ सहायक – 600 पद

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड: कनिष्ठ सहायक – 98 पद

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: कनिष्ठ सहायक – 50 पद

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान: लिपिक ग्रेड-II – 84 पद

कुल पद: 10,644

आयु सीमा और छूट

अधिकतम आयु 40 वर्ष (आधार तिथि 1 जनवरी 2025 के अनुसार). आरक्षित वर्गों को छूट: SC/ST/OBC/EBC (राजस्थान मूल निवासी पुरुष): 5 वर्ष

सामान्य वर्ग महिला: 5 वर्ष

SC/ST/OBC/EBC (राजस्थान मूल निवासी महिला): 10 वर्ष

अतिरिक्त छूट (विशेष विभागों के लिए)

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पदों के लिए: 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट (पिछली भर्ती में आयु गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार होने के कारण)

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड: पिछले 3 वर्षों में भर्ती न होने के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट

शैक्षणिक योग्यता

12वीं पास (मान्यता प्राप्त बोर्ड से)

कंप्यूटर में निम्न में से कोई एक: DOEACC 'O' लेवल

NIELIT द्वारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स

COPA/DPCS सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT)

कंप्यूटर साइंस/एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट

12वीं में कंप्यूटर साइंस विषय

पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा

RSCIT (Vardhman Mahaveer Open University, Kota/RKCL)

समकक्ष या उच्च योग्यता

परीक्षा पैटर्न और तिथि

परीक्षा दो चरणों में: फेज-I

(वस्तुनिष्ठ): सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित – 100 अंक, 3 घंटे

सामान्य हिंदी और अंग्रेजी – 100 अंक, 3 घंटे

फेज-I में न्यूनतम 40% अंक (प्रत्येक पेपर में) आवश्यक. तीन गुना अभ्यर्थी फेज-II में जाएंगे.

न्यूनतम अंक फेज-I प्रत्येक पेपर: 40%

फेज-II प्रत्येक पेपर: 36%

SC/ST के लिए 5% शिथिलता

वेतनमान

पे मैट्रिक्स लेवल-5 (7वें वेतन आयोग के अनुसार). परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक. महत्वपूर्ण नोट

कई अभ्यर्थी CET अनिवार्य होने से वंचित रह सकते हैं. युवा इसे CET से अलग करने की मांग कर रहे हैं. आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर नोटिफिकेशन चेक करें. तैयारी शुरू करें, क्योंकि परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


