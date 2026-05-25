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राजस्थान RTO 7 डिजिट स्कैम: 600 करोड़ के घोटाले पर नया खुलासा, सवालों के घेरे में जांच कमेटी

Rajasthan RTO 7-Digit Scam: परिवहन विभाग के बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय की जांच कमेटी की विशेषज्ञता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 25, 2026, 04:26 PM|Updated: May 25, 2026, 04:26 PM
राजस्थान RTO 7 डिजिट स्कैम: 600 करोड़ के घोटाले पर नया खुलासा, सवालों के घेरे में जांच कमेटी
Image Credit: Rajasthan RTO 7-Digit Scam

Rajasthan RTO 7-Digit Scam: परिवहन विभाग के बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. एक तरफ परिवहन मुख्यालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ आधा दर्जन जिलों में पुलिस में मामले दर्ज हो चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय की जांच कमेटी की विशेषज्ञता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल 17 अक्टूबर 2025 को परिवहन मुख्यालय की जांच कमेटी ने 7 डिजिट घोटाले की जो अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उस जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं. दरअसल मुख्यालय की 4 सदस्यीय कमेटी ने करीब 7 महीने की जांच के बाद यह रिपोर्ट फाइनल की थी, लेकिन जिस तरह की खामियां रिपोर्ट में रही हैं, उसने जांच करने वाले अधिकारियों की एमवी एक्ट को लेकर जानकारी नहीं होना साफ कर दिया है.

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ज़ी मीडिया ने 19 मई को '600 करोड़ का घोटाला, वसूली जीरो' शीर्षक से प्रसारित खबर में खुलासा किया था कि जांच करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट में कई खामियां छोड़ी हैं. एक तरफ जहां जांच रिपोर्ट में राजस्व हानि के कॉलम में 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है.

वहीं दूसरी तरफ वित्तीय प्रतिकूल प्रभाव के प्रकरण 2 में 100 से 200 करोड़ घोटाला होना दर्शाया है. इसी तरह जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 18 में निरस्त आरसी वाले वाहनों के पुन: पंजीयन नीलामी के जरिए करने की बात कही गई है, जो यह दर्शाता है कि जांच कमेटी को वास्तव में एमवी एक्ट के प्रावधानों का ज्ञान ही नहीं है. क्योंकि किसी भी वाहन की आरसी निरस्त होने पर उसे दूसरा नंबर आवंटित नहीं किया जा सकता.

जो नियम जानते थे, उन्हें कमेटी से हटा दिया

जांच कमेटी के 4 सदस्य, परिवहन विभाग से एक भी नहीं हैं. कमेटी में 2 आरएएस, एक लेखा विशेषज्ञ और एक आईटी विशेषज्ञ, पूर्व में 4 अप्रैल 2025 को घोटाले की जांच के लिए कमेटी बनी थी. जयपुर RTO प्रथम में 7 डिजिट सीरीज के दुरुपयोग की जांच होनी थी. विस्तृत जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटी बनाई गई थी. परिवहन विभाग के एक अधिकारी को कमेटी में सदस्य सचिव बनाया गया था.

परिवहन विभाग के DTO (टैक्स) विनय बंसल को सदस्य सचिव बनाया गया. लेकिन 22 अप्रैल 2025 को विभाग के अधिकारी को बदला गया. सदस्य सचिव DTO (टैक्स) विनय बंसल को कमेटी से हटाया गया. इनके स्थान पर उपायुक्त (प्रवर्तन) RAS महावीर सिंह को जोड़ा गया. बाद में महावीर सिंह के तबादले के बाद RAS राकेश कुमार मीना जोड़े गए.

एमवी एक्ट के मुताबिक गणना सही नहीं

7 डिजिट घोटाले की परिवहन मुख्यालय स्तर से की गई जांच को लेकर ही सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि कमेटी ने जिस आधार पर 500 से 600 करोड़ का घोटाला बताया है वह आधार ही एमवी एक्ट के तहत सही नहीं है. नियमानुसार किसी भी पंजीकृत नंबर को यदि रिन्यू नहीं भी कराया जाता है, तो भी उसे परिवहन विभाग नए आवेदक को नीलाम नहीं कर सकता है, लेकिन कमेटी ने प्रत्येक नंबर को 5 से 6 लाख में नीलाम करने की कल्पना करते हुए इसे 500 से 600 करोड़ का घोटाला करार दिया. जबकि विभागीय विशेषज्ञों की मानें तो प्रत्येक नंबर की 5 लाख तो क्या एक लाख रुपए में भी नीलामी वास्तविक रूप से संभव नहीं है.

कमेटी पर सवाल इसलिए

कमेटी में अध्यक्ष RAS रेणु खंडेलवाल, सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ये प्रशासनिक मामलों की विशेषज्ञ, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम में विशेषज्ञ नहीं, कमेटी में सदस्य अतिरिक्त निदेशक आईटी कुलदीप यादव, कुलदीप यादव आईटी के विशेषज्ञ, मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR के विशेषज्ञ नहीं, कमेटी में सदस्य उप वित्तीय सलाहकार सौरभ पालीवाल, ये वित्तीय मामलों के जानकार, एमवी एक्ट के विशेषज्ञ नहीं, सदस्य सचिव उपायुक्त प्रवर्तन, पहले महावीर सिंह, बाद में राकेश कुमार मीना- दोनों ही RAS प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ, एमवी एक्ट के विशेषज्ञ नहीं हैं.

विभागीय अधिकारी रहते तो नियमों में नहीं होती गफलत

यदि इस पूरे घोटाले की जांच में एक भी विभागीय अधिकारी रहते तो शायद एमवी एक्ट के नियमों की गफलत नहीं हो सकती थी. क्योंकि कमेटी के चारों अधिकारी एमवी एक्ट नियमों के जानकार नहीं थे. ऐसे में उन्होंने इसे साधारण घोटाले की तरह जांचा है. जरूरत इस बात की है कि परिवहन विभाग पुलिस में मामले दर्ज करवाने से पहले एक बार फिर एमवी एक्ट के विशेषज्ञ अधिकारियों को कमेटी में शामिल करते हुए जांच करवाए, जिससे कि वास्तविक घोटाले को सामने लाया जा सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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