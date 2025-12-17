RTO Ranking में बड़ा उलटफेर, जयपुर RTO Second बना प्रदेश में नंबर-1

Jaipur RTO Ranking: राजस्थान का परिवहन विभाग, जो पिछले साल तक राजस्व अर्जन में रिकॉर्ड बना रहा था, इस वित्त वर्ष (2024-25) के शुरुआती 8 महीनों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. विभाग को इस वर्ष ₹9,860 करोड़ का भारी-भरकम लक्ष्य दिया गया है, लेकिन नवंबर माह तक विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य से करीब 17% पीछे चल रहा है.

राजस्व के आंकड़ों की हकीकत

वित्त वर्ष के 8 माह बीतने के बाद विभाग अब तक केवल 49% (₹4,841 करोड़) राजस्व ही जुटा पाया है. नवंबर तक के लिए ₹5,851 करोड़ का अनुपातिक लक्ष्य तय था, जिसकी तुलना में अचीवमेंट केवल 82.74% रहा है. मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के बावजूद राजस्व लीकेज को रोकना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

RTO रैंकिंग में कौन आगे, कौन पीछे?

प्रदेश के विभिन्न RTO कार्यालयों की रैंकिंग में इस बार बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं-जयपुर RTO द्वितीय,पिछले साल की तरह इस बार भी नंबर-1 पर बरकरार है. इसने लक्ष्य का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त किया है.अजमेर RTO, शानदार सुधार करते हुए तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. उदयपुर RTO, अपनी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार कर चौथे स्थान पर जगह बनाई.जयपुर RTO प्रथम, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट यहीं देखी गई. पिछले साल दूसरे नंबर पर रहने वाला यह कार्यालय 11वें पायदान पर फिसल गया है.भरतपुर RTO, लक्ष्य प्राप्ति के मामले में प्रदेश में सबसे नीचे 13वें स्थान पर है.

टॉप-5 RTO की परफॉर्मेंस (नवंबर तक)

RTO लक्ष्य (करोड़ ₹) प्राप्ति (करोड़ ₹) रैंकिंग जयपुर II 369.12 335.78 1 अजमेर 517.04 451.70 2 सीकर 467.41 406.94 3 उदयपुर 505.27 428.25 4 दौसा 176.61 149.12 5

सुधार की दरकार

परिवहन विभाग के लिए आगामी 4 महीने अग्निपरीक्षा के समान हैं. जयपुर प्रथम जैसे बड़े कार्यालयों का पिछड़ना चिंताजनक है. यदि विभाग को ₹9,860 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य हासिल करना है, तो प्रवर्तन (Enforcement) और टैक्स वसूली में सख्ती बरतनी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-