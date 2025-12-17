Zee Rajasthan
RTO Ranking में बड़ा उलटफेर, जयपुर RTO Second बना प्रदेश में नंबर-1

Rajasthan News: राजस्थान परिवहन विभाग चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में राजस्व लक्ष्य से 17% पीछे है. रैंकिंग में जयपुर RTO-II प्रदेश में अव्वल रहा, जबकि जयपुर RTO-I गिरकर 11वें स्थान पर पहुंच गया. विभाग अब तक कुल ₹9,860 करोड़ के लक्ष्य का महज 49% ही जुटा पाया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 17, 2025, 05:41 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 05:41 PM IST

Jaipur RTO Ranking: राजस्थान का परिवहन विभाग, जो पिछले साल तक राजस्व अर्जन में रिकॉर्ड बना रहा था, इस वित्त वर्ष (2024-25) के शुरुआती 8 महीनों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. विभाग को इस वर्ष ₹9,860 करोड़ का भारी-भरकम लक्ष्य दिया गया है, लेकिन नवंबर माह तक विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य से करीब 17% पीछे चल रहा है.

राजस्व के आंकड़ों की हकीकत
वित्त वर्ष के 8 माह बीतने के बाद विभाग अब तक केवल 49% (₹4,841 करोड़) राजस्व ही जुटा पाया है. नवंबर तक के लिए ₹5,851 करोड़ का अनुपातिक लक्ष्य तय था, जिसकी तुलना में अचीवमेंट केवल 82.74% रहा है. मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के बावजूद राजस्व लीकेज को रोकना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

RTO रैंकिंग में कौन आगे, कौन पीछे?
प्रदेश के विभिन्न RTO कार्यालयों की रैंकिंग में इस बार बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं-जयपुर RTO द्वितीय,पिछले साल की तरह इस बार भी नंबर-1 पर बरकरार है. इसने लक्ष्य का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त किया है.अजमेर RTO, शानदार सुधार करते हुए तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. उदयपुर RTO, अपनी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार कर चौथे स्थान पर जगह बनाई.जयपुर RTO प्रथम, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट यहीं देखी गई. पिछले साल दूसरे नंबर पर रहने वाला यह कार्यालय 11वें पायदान पर फिसल गया है.भरतपुर RTO, लक्ष्य प्राप्ति के मामले में प्रदेश में सबसे नीचे 13वें स्थान पर है.

टॉप-5 RTO की परफॉर्मेंस (नवंबर तक)

RTOलक्ष्य (करोड़ ₹)प्राप्ति (करोड़ ₹)रैंकिंग
जयपुर II369.12335.781
अजमेर517.04451.702
सीकर467.41406.943
उदयपुर505.27428.254
दौसा176.61149.125

सुधार की दरकार
परिवहन विभाग के लिए आगामी 4 महीने अग्निपरीक्षा के समान हैं. जयपुर प्रथम जैसे बड़े कार्यालयों का पिछड़ना चिंताजनक है. यदि विभाग को ₹9,860 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य हासिल करना है, तो प्रवर्तन (Enforcement) और टैक्स वसूली में सख्ती बरतनी होगी.

