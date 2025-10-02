Zee Rajasthan
दिवाली से पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को झटका, मुफ्त बिजली योजना में फंसा पेंच

Rajasthan’s Free Electricity Plan: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए संकट खड़ा कर दिया है, जिनके पास सोलर पैनल लगाने के लिए छत नहीं है. डिस्कॉम ने शुरू में 10 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सामुदायिक सोलर पैनल की योजना बनाई थी, लेकिन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइन का हवाला देकर इसे अनौपचारिक रूप से खारिज कर दिया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 02, 2025, 09:41 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 09:41 AM IST

Rajasthan Free Electricity: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के नए मॉडल ने उन लाखों उपभोक्ताओं पर संकट ला दिया है, जिनके पास सोलर पैनल लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है. डिस्कॉम ने शुरू में लगभग 10 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सामुदायिक सोलर पैनल लगाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइन का हवाला देकर अनौपचारिक रूप से इसे रोक दिया है. मंत्रालय की गाइडलाइन स्पष्ट रूप से कहती है कि योजना के तहत सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगी, जो अपने छत पर ही सोलर पैनल लगाएंगे.

डिस्कॉम अधिकारियों को पहले से थी पूरी जानकारी
गंभीर बात यह है कि मंत्रालय ने जुलाई 2025 में ही संशोधित गाइडलाइन जारी कर सामुदायिक सोलर मॉडल का प्रावधान हटा दिया था. डिस्कॉम के अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी, फिर भी न तो उच्च स्तर पर इस बदलाव की स्पष्टता बनी और न ही जनता को समय रहते सूचित किया गया. उल्टे, अधिकारी योजना के फायदों का प्रचार करते रहे और उपभोक्ताओं को भ्रमित किया. हालांकि, अब मंत्रालय से औपचारिक अनुमति के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन फैसला लंबित है.

योजना को सोलर पैनल से जोड़ा, तीन मॉडल में बांटा
हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करने वाली इस योजना को सोलर ऊर्जा से जोड़कर तीन मॉडल में विभाजित किया गया है. पहले मॉडल में, जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास छत उपलब्ध है, उनके लिए 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा. इसकी कुल लागत लगभग 17,000 रुपये होगी, जिसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी भी शामिल है.

छत न होने पर सामुदायिक मॉडल का खाका
दूसरे मॉडल के तहत, जिन उपभोक्ताओं के पास छत नहीं है, उनके लिए सोलर पैनल सामुदायिक रूप से लगाए जाएंगे. इसका मतलब है कि एक ही जमीन पर एकत्रित होकर सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा. तीसरा मॉडल अन्य तकनीकी पहलुओं पर आधारित होगा. लेकिन मंत्रालय की नई गाइडलाइन के कारण सामुदायिक मॉडल पर अनिश्चितता बनी हुई है.

उठे कई सवाल, सरकार पर दबाव
योजना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मार्च 2025 में ही योजना का प्रारंभिक खाका तैयार हो चुका था, तो मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने में इतनी देरी क्यों हुई? यह बजट घोषणा भी थी और मुख्यमंत्री से भी स्वीकृति ली जा चुकी थी. क्या मंत्रालय को मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी नहीं दी गई? प्रभावित उपभोक्ताओं को अब योजना का लाभ कैसे मिलेगा और इसे आगे कैसे लागू किया जाएगा? इन सवालों के जवाब की मांग तेज हो रही है.

