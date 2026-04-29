/राजस्थान में सफाईकर्मी भर्ती पर HC सख्त, 3 हफ्ते में मांगा जवाब, 4 हजार से ज्यादा पद खाली

Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 से जुड़े मामले में राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं. कोर्ट ने सरकार और कुछ विभागों को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते मेंं जवाब मांगा है.

जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने ये आदेश इंदरराज निदानिया और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 2012 की भर्ती रद्द करने का फैसला 11 अगस्त 2014 को वापस ले लिया था और इसके बाद कुछ नगर निकायों जैसे- राजाखेड़ा, धौलपुर, कोटा, राजसमंद, टोंक और चूरू में नियुक्तियां दे दी गईं. अलवर में भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जयपुर नगर निगम सहित कई बड़े निकायों में अब तक नियुक्तियां नहीं हुई.

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याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में करीब 23,820 सफाई कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं. अकेले जयपुर में ही 4 हजार से ज्यादा पद खाली हैं. जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को पिछले करीब 14 साल से अलग-अलग वजहों और कमेटियों के फैसलों का हवाला देकर उलझाया जा रहा है.

साल 2024 में हड़ताल के बाद सरकार ने जल्द भर्ती का भरोसा भी दिया था, लेकिन बाद में प्रक्रिया बदल दी गई और फिर भर्ती को फिर से रोक दिया गया.

अब याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि खाली पदों पर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया जाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब अब किया है.