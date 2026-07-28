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राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: राजस्थान सरकार ने 183 नगरीय निकायों में 24,752 सफाई कर्मचारियों की संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 15 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे. भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की संतोषजनक संविदा सेवा के बाद नियमित किया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 28, 2026, 10:12 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 10:12 AM IST
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के
Image Credit: Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026

Safai Karmchari Bharti 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा की है. राज्य के 183 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं) में 24,752 सफाई कर्मचारियों के पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 28 सितंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थी एसएसओ (SSO) आईडी या राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के दौरान लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा.

बिना परीक्षा और इंटरव्यू मिलेगा चयन

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इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा. चयन पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) के सॉफ्टवेयर से पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकाली जाएगी. हालांकि, लॉटरी से पहले सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी. प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकेगा. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक निकायों में आवेदन करता है तो उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.

5 साल बाद मिलेगी स्थायी नौकरी

यह भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 के तहत की जा रही है. चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभ में संविदा पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें ₹7,410 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. यदि कर्मचारी लगातार 5 वर्ष तक संतोषजनक सेवा देता है तो उसे नियमित (स्थायी) किए जाने का प्रावधान है. इससे युवाओं को भविष्य में स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर भी मिलेगा.

आयु सीमा, योग्यता और अनुभव

भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2027 के अनुसार 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिला अभ्यर्थियों और आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, MBC, EWS) को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी.

इस भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, यानी अनपढ़ अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, सरकारी उपक्रम या अधिकृत ठेकेदार के यहां कम से कम एक वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है. अनुभव प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और 1 अगस्त 2026 के बाद जारी किया गया होना चाहिए.

जयपुर में सबसे ज्यादा पद, महिलाओं को 30% आरक्षण

भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा.

आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण बातें

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹600 निर्धारित किया गया है, जबकि आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹400 आवेदन शुल्क देना होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकाय के अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे में सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती सरकारी सेवा में प्रवेश का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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