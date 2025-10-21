राजस्थान में 'सहकार सदस्यता अभियान' ने पार किया 9 लाख सदस्यों का आंकड़ा

Jaipur News: 'सहकार सदस्यता अभियान' में अब तक 9 लाख से ज्यादा सदस्य बन गए है. अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 8,500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है.

पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,688 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है. इनमें से 1,288 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई. जबकि, 1208 पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अब तक भूमिहीन या अपर्याप्त भूमि वाली 1,340 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण किया गया है. 1,213 सहकारी समितियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है.

इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों में से 38 हजार 437 कृषकों की आधार सीडिंग व 27 हजार 209 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया गया है. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अब तक 10.78 लाख से अधिक लोगों को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जा चुकी है.

सहकारिता मंत्री का कहना है कि इस अभियान में 10 लाख से अधिक सदस्यों को जोडने का लक्ष्य रखा गया है. कल इस अभियान का आखिरी दिन है.

सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकारिता का नेटवर्क मजबूत करने और सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हो रहा है.

बड़ी संख्या में नवीन पैक्स के गठन और युवाओं एवं महिलाओं के सहकारी समितियों से जुड़ने से राज्य में जमीनी स्तर पर पर सहकारिता का नेटवर्क और अधिक मजबूत हो रहा है, जिससे अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी.

साथ ही, भूमिविहीन समितियों को भूमि आवंटन हो जाने से इन समितियों में गोदाम के निर्माण की राह प्रशस्त होगी, जिससे राज्य की भण्डारण क्षमता में आशातीत वृद्धि होगी.

