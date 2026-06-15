/राजस्थान में नमक उद्योग के लिए बड़ी खुशखबरी, भूखंड आवंटन नियम बदलें

Jaipur News : राजस्‍थान सरकार द्वारा नमक उत्‍पादकों के हित को ध्‍यान में रखते हुए, भूखंड आवंटन से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है. राज्य में नमक उद्योग को बढावा देने के लिए वतर्मान में प्रचलित नियमों में संशोधन कर राजस्‍थान (लवण क्षेत्रों में भूखंड आवटंन) संशोधन नियम, 2026 जारी किया गया. वंचित नमक उत्‍पादक इकाइयों का नवीनीकरण से नमक उद्यमियों को राहत मिलेगी, नए लवण क्षेत्रों मे आवंटन की राह खुलेगी, जिससे इस क्षेत्र में ओर अधिक निवेश होगा,लोगों के लिए रोजगार बढेगा.

राज्य में नमक उत्पादन नए नियमों के अनुसार, अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा, पूर्व में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी. नियमों में अपील किए जाने, नमक इकाइयों के वर्गीकरण संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं. प्रदेश के जिन जिलों में नमक उत्‍पादन हेतु लवणीय भूमि उपलब्‍ध है, उनमें अब सर्वे सीमांकन और भूखंडो के मापन के बाद आवंटन की कार्रवाई की जा सकेगी. इन नियमों की लंबे समय से नमक उत्‍पादको द्वारा मांग की जारी रही थी. वर्तमान में लीज नवीनीकरण से वंचित नमक उत्‍पादक इकाइयों का नवीनीकरण किए जाने से नमक उद्यमियों को राहत मिलेगी. नए लवण क्षेत्रों मे आवंटन की राह खुलेगी, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश होगा. इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

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1. राज्य में नमक उत्‍पादन को बढावा देने के लिए भूखंड आवंटन से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है.

2. 300 नमक उत्‍पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, राज्‍य सरकार ने इकाईयों को 6 माह की एकमुश्‍त छूट देकर नमक उत्‍पादकों को राहत दी है.

3. राज्य सरकार द्वारा छूट से नमक उत्‍पादक इकाईयों का लीज नवीनीकरण हो सकेगा और सरकार को राजस्‍व में भी लाभ मिलेगा.

4. वंचित नमक उत्‍पादक इकाइयों का नवीनीकरण से नमक उद्यमियों को राहत मिलेगी, नए लवण क्षेत्रों मे आवंटन की राह खुलेगी, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश होगा,लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा.

पूर्व के नियमों में लीज समाप्‍त होने के चार साल बाद नवीनीकरण करने को कोई प्रावधान नहीं होने से लगभग 300 नमक उत्‍पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्‍पादक काफी परेशान थे. राज्‍य सरकार द्वारा ऐसी इकाईयों को 6 माह की एकमुश्‍त छूट देकर नमक उत्‍पादकों को राहत दी है, इस छूट से नमक उत्‍पादक इकाईयों का लीज नवीनीकरण हो सकेगा और राज्‍य सरकार को राजस्‍व में भी लाभ मिलेगा.