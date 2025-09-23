Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में 271 अधिकारियों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

Jaipur News : राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता पदों पर तबादले की लिस्ट जारी कर दी गयी है, कई जिलों के स्कूलों में प्रशासनिक बदलाव किया गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Sep 23, 2025, 11:20 AM IST | Updated: Sep 23, 2025, 11:43 AM IST

Trending Photos

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!
8 Photos
Shardiya navratri 2025

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!
7 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान

राजस्थान के इन 8 जिलों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 8 जिलों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में 271 अधिकारियों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Sanskrit Education Department transfer list 2025 : राजस्थान शिक्षा विभाग ने 271 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है. प्रिंसिपल्स और व्याख्याताओं में व्यापक फेरबदल किया गया है. प्रतिबंधित तबादलों के बीच जारी तबादलों की ये जंबो लिस्ट जारी की गयी है. जिससे शिक्षकों में हड़कंप है. कई जिलों के स्कूलों में प्रशासनिक बदलाव हुआ है.

कार्यालय, आयुक्त, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के पत्र क्रमांक संस्कृत/स्था/प्रि/2025-02583-8107038 दिनांक 22.09.2025 की पालना मेंप्राध्यापक व समकक्ष पद के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से कर दिये गये हैं.

ये रही लिस्ट

इससे पहले कल रात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के ई हस्ताक्षर के बाद 4,527 प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया है. 508 पेज की इस जंबो लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो कई सालों से एक ही स्कूल में जमे थे और जिन स्कूलों को हाल ही में सीनियर सैकेंडरी का दर्जा मिला था उसमें भी अब प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए गये हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news