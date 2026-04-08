राजस्थान में घी खरीदना पड़ेगा महंगा! सरस ने फिर बढ़ाई कीमतें, जानें कितना बढ़ा रेट

Jaipur News: राजस्थान में आम उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. राज्य की प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सरस घी ने अपने घी उत्पादों के दामों में दोबारा बढ़ोतरी कर दी है. खास बात यह है कि जनवरी 2026 में कीमतें बढ़ाने के महज तीन महीने बाद ही यह दूसरा इजाफा किया गया है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है.

नई दरों के अनुसार अब 1 लीटर सरस घी ₹551 से बढ़कर ₹571 हो गया है, यानी उपभोक्ताओं को प्रति लीटर ₹20 अधिक चुकाने होंगे. इसी तरह आधा लीटर पैक पर भी ₹10 की बढ़ोतरी की गई है. वहीं गाय के घी की बात करें तो 1 लीटर पैक अब ₹570 के बजाय ₹590 में मिलेगा, जिसमें भी ₹20 का इजाफा किया गया है.

सरस गाय घी का 15 किलो पैक ₹9780 तक पहुंच गया

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सिर्फ रिटेल पैक ही नहीं, थोक खरीदारों के लिए भी यह बढ़ोतरी चिंता का कारण बन गई है. घी के 15 किलो टिन पैक पर ₹150 तक की बढ़ोतरी की गई है. अब सरस साधारण घी का 15 किलो टिन ₹9495 में मिलेगा, सरस गाय घी का 15 किलो पैक ₹9780 तक पहुंच गया है. इस फैसले का असर खासतौर पर मिठाई दुकानदारों, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ेगा, जिनकी लागत में सीधा इजाफा होगा.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों में तेजी और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है. हालांकि, इसका असर अंततः आम उपभोक्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे ग्राहकों तक पहुंचता है.

मिठाइयों की कीमतों में भी बढ़ोतरी

घी के दाम बढ़ने का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, वहीं, त्योहारों और शादियों के सीजन में मिठाइयों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खासतौर पर राजस्थान की पारंपरिक घी आधारित मिठाइयों के दाम बढ़ने की संभावना है, जिससे ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा.

गौरतलब है कि जनवरी 2026 में भी सरस डेयरी ने 1 किलो घी पर ₹20 और 15 किलो टिन पैक पर ₹300 तक की बढ़ोतरी की थी. वहीं इससे पहले अगस्त 2025 में दूध के दाम ₹2 प्रति लीटर बढ़ाए गए थे. लगातार हो रही इन बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है और महंगाई को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

सरस डेयरी का यह नया फैसला एक बार फिर यह संकेत देता है कि आने वाले समय में खाद्य उत्पादों की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा.

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