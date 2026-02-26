राजस्थान में निकली 12,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, मार्च में होंगे एग्जाम, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

Rajasthan Governent Jobs: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वर्ष 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें मार्च से जुलाई के बीच बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इस दौरान आयोग 12,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसमें हजारों अभ्यर्थी भाग लेंगे. यह दौर राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भारी मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

परीक्षाओं का शुरूआती दौर और पिछले महीनों की स्थिति

RPSC का 2026 परीक्षा कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक फैला हुआ है. जनवरी-फरवरी में पहले ही कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जैसे डिप्टी कमांडेंट (गृह विभाग), लेक्चरर (आयुष विभाग), कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) और सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) की परीक्षाएं. अब मुख्य फोकस मार्च से जुलाई तक की प्रमुख भर्तियों पर है, जहां कुल 12,000+ पदों के लिए परीक्षाएं होंगी. इन परीक्षाओं में लगभग 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है.

मार्च से जुलाई तक प्रमुख परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल

आयोग ने मार्च से जुलाई के बीच कई बड़ी और प्रतिष्ठित भर्तियां निर्धारित की हैं.

सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती मुख्य परीक्षा (कार्मिक विभाग): 22 और 23 मार्च 2026 को आयोजित होगी. यह इंजीनियरिंग क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है.

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (गृह विभाग): 1015 पदों के लिए परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को होगी. पुलिस विभाग में यह एक बड़ी भर्ती है.

पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग): 1100 पदों के लिए 19 अप्रैल 2026 को परीक्षा निर्धारित है.

सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग): 281 पदों के लिए भी 19 अप्रैल 2026 को परीक्षा होगी.

प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग): कुल 3225 पदों के लिए परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 तक चलेगी. यह शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी भर्ती में से एक है.



वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग): 6500 पदों के लिए परीक्षा 12 से 18 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. शिक्षक भर्ती में यह सबसे अधिक पदों वाली परीक्षा है.

इनके अलावा, जुलाई के बाद भी कुछ अन्य परीक्षाएं निर्धारित हैं, जैसे कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) 26-27 जुलाई को, सांख्यिकी अधिकारी 30 अगस्त को आदि. आयोग ने 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर जैसी तिथियां अन्य संभावित परीक्षाओं या बैकअप के लिए आरक्षित रखी हैं.

परीक्षाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्थाइतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए RPSC को व्यापक तैयारी करनी होगी. अनुमान के अनुसार:500 से 800 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

1500 वीडियोग्राफर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी ताकि नकल और अनियमितताओं पर रोक लग सके.

3,000 से अधिक शिक्षक-कर्मचारी परीक्षा कर्तव्य पर लगाए जाएंगे.

3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए तैनात रहेंगे.



500 से अधिक वाहन और अन्य लॉजिस्टिक संसाधन जुटाए जाएंगे.



ये व्यवस्थाएं परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में सहायक होंगी.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाहRPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें. परीक्षा तिथियां प्रस्तावित हैं और आवश्यकता अनुसार बदल सकती हैं. अभ्यर्थी समय पर आवेदन, एडमिट कार्ड और सिलेबस की तैयारी शुरू कर दें. यह कैलेंडर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है.

