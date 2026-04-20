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राजस्थान में मां-बाप ही रखेंगे अपने बच्चों का नाम, सरकार ने वापस लिया 'सार्थक नाम' अभियान

Jaipur News: शिक्षा विभाग का ‘सार्थक नाम’ अभियान विवादों में घिरने के बाद रद्द कर दिया गया. 2900 नामों की सूची पर आपत्ति के बाद सरकार ने आदेश वापस लेते हुए निर्णय अभिभावकों पर छोड़ दिया.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 20, 2026, 12:41 PM|Updated: Apr 20, 2026, 12:41 PM
राजस्थान में मां-बाप ही रखेंगे अपने बच्चों का नाम, सरकार ने वापस लिया 'सार्थक नाम' अभियान
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Jaipur News: स्कूलों में पढ़ने वाले और नए प्रवेश लेने वाले बच्चों के 'अर्थहीन' नामों को बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया. शिक्षा विभाग का ‘सार्थक नाम’ अभियान अब बंद कर दिया गया है. विभाग ने इस अभियान से जुड़ा आदेश वापस ले लिया है. 2900 नामों की एक सूची जारी होने के बाद यह पहल विवादों में आ गई, जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा.

दरअसल, इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल थे, जिन्हें लेकर अभिभावक संघों ने कड़ी आपत्ति जताई. सूची में मौजूद नामों को अनुचित और त्रुटिपूर्ण बताया गया. जानकारी के अनुसार, यह सूची शिक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई थी. हालांकि बाद में विभाग ने यह स्पष्ट किया कि यह सूची अधिकृत नहीं थी, फिर भी मामला तूल पकड़ गया.

व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व, संस्कार और सामाजिक छवि को दर्शाता

इस अभियान की घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की थी. उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व, संस्कार और सामाजिक छवि को दर्शाता है. नाम सुनते ही व्यक्ति की एक छवि बन जाती है और यह उसके आत्मविश्वास व व्यवहार को भी प्रभावित करता है. इसी सोच के तहत स्कूली बच्चों के ऐसे नामों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें 'अर्थहीन' माना गया.

लेकिन जब नामों की सूची सामने आई, तो इसमें कई अजीब और विवादास्पद नाम पाए गए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे. सूची में 'भयंकर', 'भिक्षा', 'मक्खी', 'दहीभाई', 'अहंकार', 'अहित' और 'बेचारादास' जैसे नाम शामिल थे. इसके अलावा सूची में सामान्य हिंदी शब्दों की वर्तनी में भी कई गलतियां देखी गईं. इतना ही नहीं, कुछ नामों में जेंडर संबंधी त्रुटियां भी सामने आईं, जिससे सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए.

जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया

इन सभी विवादों के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से इस अभियान को वापस लेने का फैसला किया. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि अब ‘सार्थक नाम’ अभियान आगे नहीं चलेगा और इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के नाम को लेकर अंतिम निर्णय अभिभावकों पर ही छोड़ा जाएगा.

इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवेदनशील सामाजिक विषयों पर निर्णय लेते समय व्यापक विचार-विमर्श और सटीक प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है, अन्यथा ऐसे प्रयास विवादों का कारण बन सकते हैं.

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