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Sawan 2026: सावन शुरू होते ही शिवभक्ति में डूबा राजस्थान, जानिए कौन-कौन से दिन रहेंगे सबसे शुभ

Jaipur News: राजस्थान में सावन की शुरुआत के साथ शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा और चार सावन सोमवार के साथ पूरा महीना शिव भक्ति में डूबा रहेगा. धार्मिक आयोजनों के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 30, 2026, 11:16 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 11:16 AM IST
Sawan 2026: सावन शुरू होते ही शिवभक्ति में डूबा राजस्थान, जानिए कौन-कौन से दिन रहेंगे सबसे शुभ
Image Credit: सावन 2026

Jaipur News: आज से कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि भक्ति का पूरा महीना खुल गया है. सावन की शुरूआत से ही अब हर-हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी हैं. कहीं शिवलिंग पर जल चढाते भक्त, कहीं कांवड़िए भोलेनाथ के दरबार की ओर बढ़ते, तो कहीं मंदिरों में रुद्राभिषेक और सहस्त्रघट से माहौल शिवमय हो गया हैं. कहा जाता है कि देव सोते हैं तो देवाधिदेव महादेव जागते हैं और यही वजह है कि सावन को शिव कृपा का सबसे खास महीना माना जाता है. इस बार चार सोमवार, चार मंगला गौरी व्रत और कई शुभ संयोग इस आस्था को और खास बना रहे हैं.


सावन माह की शुरूआत पर छोटीकाशी के शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल नजर आया. हर-हर महादेव, बम-बम भोले के उद्घोष के साथ साथ पूरे दिन हजारों किलो दूध, पंचामृत से अभिषेक हुए. सावन की शुरुआत के साथ ही गुलाबी शहर में अब एक महीने तक शिव भक्ति का रंग दिखाई देगा. आज से शुरू हुए श्रावण मास इस बार शिव आराधना, व्रत, जलाभिषेक और धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देगा.

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28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन
28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ सावन का समापन होगा. श्रावण को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है. यही वजह है कि महीने के पहले दिन से ही शहर के शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो गई हैं. सुबह से ही छोटीकाशी के शिवालयों में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर रहे हैं. मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव चालीसा पाठ और भजन-कीर्तन शुरू हो गए हैं. सावन के चार सोमवार विशेष आकर्षण रहेंगे, जबकि महिलाओं के लिए चार मंगला गौरी व्रत भी होंगे.

क्या है पौराणिक मान्यता
पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था. विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए. मान्यता है कि विष की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया. इसी कथा से सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा को जोड़ा जाता है. इसीलिए सावन में शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के बीच जलाभिषेक का सिलसिला चलता है. कई श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे. कांवड़ यात्रा भी शिव भक्ति के इस माहौल को और खास बनाएगी.

सुकर्मा, धृति और शिव योग सहित कई शुभ संयोग बन रहे
ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार सावन में चार सोमवार और चार मंगला गौरी व्रत होंगे. महीने में सुकर्मा, धृति और शिव योग सहित कई शुभ संयोग भी बनेंगे. मान्यता है कि सावन में शिव आराधना और सोमवार व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. सावन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेगा. बाग-बगीचों में झूले, श्रावणी गीत, महिलाओं के पारंपरिक आयोजन, मंदिरों में सहस्त्रघट और सामूहिक गोठ जैसे आयोजन भी होंगे. धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक मेलजोल का रंग भी दिखाई देगा. श्रावण आत्मचिंतन और सेवा के साथ प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है. श्रद्धालुओं को इस दौरान पीपल या बेलपत्र का पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए. यानी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ एक पौधे को पानी देना भी शिव आराधना का हिस्सा बनाया जा सकता है.


ये दिन रहेंगे खास
3 अगस्त - नागपंचमी और सावन का पहला सोमवार
4 अगस्त - मंगला गौरी व्रत
9 अगस्त - कामिका एकादशी और विश्व आदिवासी दिवस
10 अगस्त - सोमप्रदोष व्रत और सावन का दूसरा सोमवार
11 अगस्त - मासिक शिवरात्रि
12 अगस्त - हरियाली अमावस्या
14 अगस्त - सिंजारा
15 अगस्त - तीज, स्वतंत्रता दिवस और पारसी नूतन वर्ष
16 अगस्त - बूढ़ी तीज
17 अगस्त - सावन का तीसरा सोमवार
18 अगस्त - डिग्गी कल्याणजी पदयात्रा
19 अगस्त - गोस्वामी तुलसीदास जयंती
23 अगस्त - पवित्रा एकादशी
24 अगस्त - गोविंददेवजी एकादशी व्रत और सावन का चौथा सोमवार
25 अगस्त - प्रदोष व्रत
26 अगस्त - बारावफात और ओणम
27 अगस्त - चांद्रपूर्णिमा व्रत
28 अगस्त - रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा और संस्कृत दिवस


बहरहाल, धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं. इसलिए सावन को शिव कृपा प्राप्त करने का विशेष समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है. इस सावन शहर में आस्था का संदेश साफ होगा शिव को जल चढ़ेगा, मंदिरों में हर-हर महादेव गूंजेगा और प्रकृति को बचाने के लिए पौधे भी लगाए जाएंगे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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