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सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

Jaipur News: सावन और कांवड़ मेले को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. 4 ट्रेनों को रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर में अस्थायी ठहराव मिलेगा. 49 जोड़ी ट्रेनों में 135 अतिरिक्त कोच और मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 28, 2026, 09:42 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 09:42 AM IST
सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: सावन माह में हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी सुविधा देने की तैयारी की है. हरिद्वार में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को देखते हुए राजस्थान से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनों को हरिद्वार क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा. इनमें रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर स्टेशन शामिल हैं.

इसके अलावा यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 49 जोड़ी ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 135 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे. रेलवे कई मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी करेगा. वहीं, कुछ पहले से चल रही विशेष ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई जाएगी.

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30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा सावन

इस बार सावन माह 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. इस दौरान राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार, ऋषिकेश और दूसरे धार्मिक स्थलों की ओर जाने की संभावना है. यात्रियों की इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, चार ट्रेनों को 30 जुलाई से 13 अगस्त तक रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव मिलेगा.

इन 4 ट्रेनों को मिलेगा विशेष ठहराव

1. ट्रेन नंबर 19565 ओखा-देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस
यह ट्रेन 30 जुलाई से 13 अगस्त तक ज्वालापुर स्टेशन पर 15.53 बजे पहुंचेगी और 15.55 बजे रवाना होगी. मोतीचूर स्टेशन पर 17.00 बजे आगमन और 17.02 बजे प्रस्थान होगा. रायवाला स्टेशन पर 17.35 बजे पहुंचेगी और 17.37 बजे रवाना होगी.

2. ट्रेन नंबर 14815 श्रीगंगानगर-ऋषिकेश एक्सप्रेस
30 जुलाई से 13 अगस्त तक यह ट्रेन ज्वालापुर स्टेशन पर 13.24 बजे पहुंचेगी और 13.26 बजे रवाना होगी. मोतीचूर पर 13.54 बजे आगमन और 13.56 बजे प्रस्थान होगा. रायवाला पर 14.16 बजे पहुंचेगी और 14.18 बजे रवाना होगी.

3. ट्रेन नंबर 19566 देहरादून-ओखा साप्ताहिक एक्सप्रेस
यह ट्रेन भी 30 जुलाई से 13 अगस्त तक ज्वालापुर स्टेशन पर 07.52 बजे पहुंचेगी और 07.54 बजे रवाना होगी. मोतीचूर पर 07.24 बजे आगमन और 07.26 बजे प्रस्थान होगा. रायवाला पर 07.08 बजे पहुंचेगी और 07.10 बजे रवाना होगी.

4. ट्रेन नंबर 14816 ऋषिकेश-श्रीगंगानगर प्रतिदिन एक्सप्रेस
30 जुलाई से 13 अगस्त तक इस ट्रेन का ज्वालापुर स्टेशन पर 14.28 बजे आगमन और 14.30 बजे प्रस्थान होगा. मोतीचूर पर 14.02 बजे पहुंचेगी और 14.04 बजे रवाना होगी. रायवाला पर 13.35 बजे आगमन और 13.37 बजे प्रस्थान होगा.

इन अस्थायी ठहराव से राजस्थान से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में उतरने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. इससे प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है.

दिल्ली से हरिद्वार तक बढ़ेगा रेल संचालन

कांवड़ मेले के दौरान 30 जुलाई से 28 अगस्त तक दिल्ली-शामली पैसेंजर और दिल्ली-सहारनपुर मेमू ट्रेन का संचालन हरिद्वार तक करने की तैयारी है. इसका फायदा राजस्थान के उन यात्रियों को मिलेगा, जो जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, श्रीगंगानगर सहित अन्य शहरों से दिल्ली पहुंचकर हरिद्वार जाते हैं.

चार जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 30 जुलाई से 29 अगस्त तक चार जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इनमें हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा मेला स्पेशल, दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार मेला स्पेशल, योग नगरी ऋषिकेश-दिल्ली शाहदरा स्पेशल और योग नगरी ऋषिकेश-आलमनगर स्पेशल एक्सप्रेस शामिल हैं.

स्टेशनों पर बढ़ेंगे टिकट काउंटर

कांवड़ यात्रा के दौरान रायवाला, मोतीचूर, ज्वालापुर समेत संबंधित स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे. इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यात्रियों की सहायता के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे. रेलवे को उम्मीद है कि इससे यात्रियों को लंबी कतार और अव्यवस्था से राहत मिलेगी.

प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन भी चलेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए प्रयागराज-वेरावल-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी. ट्रेन नंबर 04173 प्रयागराज-वेरावल स्पेशल 6 अगस्त से 24 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. इसके कुल 8 ट्रिप होंगे. वहीं ट्रेन नंबर 04174 वेरावल-प्रयागराज स्पेशल 7 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी और इसके भी 8 ट्रिप होंगे.

यह ट्रेन जयपुर, अजमेर, मारवाड़ और आबूरोड सहित राजस्थान के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं.

मदार-रेवाड़ी स्पेशल के 11 अतिरिक्त ट्रिप

सावन माह के दौरान रेलवे ने 09639/09640 मदार-रेवाड़ी-मदार स्पेशल की संचालन अवधि भी बढ़ाई है. इस ट्रेन के 11 अतिरिक्त ट्रिप बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन 1 अगस्त से 11 अगस्त तक पूर्व निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार चलेगी.

श्रीगंगानगर-समस्तीपुर स्पेशल भी चलेगी ज्यादा दिन

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 04731/04732 श्रीगंगानगर-समस्तीपुर साप्ताहिक स्पेशल की संचालन अवधि भी बढ़ाई गई है. श्रीगंगानगर से यह ट्रेन 2 अगस्त से 23 अगस्त तक 4 ट्रिप करेगी. वहीं समस्तीपुर से 4 अगस्त से 25 अगस्त तक 4 ट्रिप चलाए जाएंगे. इस ट्रेन के समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

49 जोड़ी ट्रेनों में जुड़ेंगे 135 अतिरिक्त कोच

सावन के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 49 जोड़ी रेलसेवाओं में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 135 अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला किया है. इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और वेटिंग लिस्ट में भी राहत मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

सावन में हर साल हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में ट्रेनों में सीट मिलना भी मुश्किल हो जाता है. इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से ट्रेनों के अस्थायी ठहराव, अतिरिक्त कोच, मेला स्पेशल ट्रेनों और विशेष रेल सेवाओं की अवधि बढ़ाने जैसे फैसले यात्रियों के लिए राहत लेकर आए हैं.

रेलवे की इन तैयारियों से कांवड़ मेले के दौरान राजस्थान से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है. साथ ही अतिरिक्त टिकट काउंटर और सुरक्षा इंतजामों से भी यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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