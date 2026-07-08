/स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार सख्त, अब 300 संस्थानों की होगी जांच

Jaipur News : राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप के नाम पर हुए करोड़ों की ठगी के बाद, अब सरकार बडा एक्शन लेगी. सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में स्पेशल ऑडिट करवाएगी. जांच में अभी और खुलासे हो सकते है.

2-3 साल के दस्तावेजों की ऑडिट होगी

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राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों की लूट के बाद अब सरकार सभी शिक्षण संस्थानों की ऑडिट करवाएगी. स्कॉलरशिप के नाम से हुई करोड़ों की हेराफेरी के बाद DOIT और अंकेक्षण विभाग द्वारा ऑडिट की जाएगी. जिसमें DOIT तकनीकी रूप से और अंकेक्षण विभाग स्कॉलरशिप के पैसों की जांच करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सभी 300 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों की जांच करेगी. करीब 5 लाख स्टूडेंट्स के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जो स्कॉलरशिप ले रहे है. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सभी इंस्टीट्यूट की 2-3 साल के दस्तावेजों की सरकार ऑडिट करेगी.

फर्जीवाड़े पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से जी मीडिया की सवाल

सवाल 1- स्कॉलरशिप फर्जीवाड़ा हुआ, अब सरकार क्या एक्शन लेगी ?

जवाब - सरकार ने हाल ही में 30 शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की.आने वाले दिनों में और संस्थानों पर गाज गिरेगी.

सवाल 2- क्या दूसरे शिक्षण संस्थानों की भी सरकार जांच करेगी ?

जवाब- सरकार सभी शिक्षण संस्थानों की जांच कर रही है, ताकि किसी और शिक्षण संस्थानों में भी गडबड़ी हुई हो तो उन्हें भी पकड़ा जा सके. इसके लिए सरकार ऑडिट करवा रही है.

सवाल 3- जिन्हें फर्जीवाडे में पकडा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ?

जवाब- जिन शिक्षण संस्थानों को पकड़ा है, उनके खिलाफ सरकार एफआईआर दर्ज करवा रही है. आने वाले दिनों में सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी.

कैसे हुई गडबड़ी ?

ईमित्र संचालकों ने स्टूडेंट्स के दस्तावेज कलेक्ट किए.पूरा नेटवर्क बिछाया और स्टूडेंटृस के दस्तावेजों से हेराफेरी की. आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में किसी बदलाव के लिए ओटीपी जरूरी होता है. इसके लिए ई मित्र संचालकों ने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर ही बदल दिया. सभी ओटीपी ई मित्र संचालकों के पास जाने लगे. मनमाने तरीके से स्टूडेंट्स की आईडी यूज करने लगे. वहीं शिक्षण संस्थानों में अटैंडेंस के लिए उनके अंगूठे को रबड़ पर स्कैन किया गया. हर दिन शिक्षण संस्थान रबड़ के अंगूठे को स्कैन करने लगे, ताकि अटेंडेंस आती रहे.

कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार ?

इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर डीओआईटी अपना ही सॉफ्टवेयर तैयार करे और पूरा कंट्रोल डीओआईटी का हो तब ऐसी गड़बड़ी को रोका जा सकता है. क्योंकि विभागों में भी तकनीकी रूप से कंट्रोल पूरी तरह से डीओआईटी का नहीं हो रहा, बल्कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ही काफी हद तक कंट्रोल हो रहा.