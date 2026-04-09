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Rajasthan: अब स्कूलों में आएंगी ‘कोर्ट वाली दीदी’! बच्चों की शिकायत सीधे पहुंचेगी अधिकारियों तक

Jaipur News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की गई है. अब ‘कोर्ट वाली दीदी’ के जरिए स्कूलों में शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनमें छात्र अपनी समस्याएं गुप्त रूप से दर्ज कर सकेंगे. साइबर अपराध पर खास फोकस के साथ हर मंगलवार ‘ट्रांसफार्मेटिव ट्यूसडे’ अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर करीब 4 लाख छात्रों को जागरूक करेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 09, 2026, 10:16 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 10:16 AM IST

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Rajasthan: अब स्कूलों में आएंगी ‘कोर्ट वाली दीदी’! बच्चों की शिकायत सीधे पहुंचेगी अधिकारियों तक

Jaipur News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है. अब स्कूलों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ के माध्यम से बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस योजना को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने तैयार किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को बिना डर अपनी बात रखने का सुरक्षित मंच देना है.

योजना के तहत जयपुर जिले के 250 स्कूलों समेत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ नाम से विशेष शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे. इन बॉक्स के जरिए छात्र अपनी समस्याएं लिखकर डाल सकेंगे. खास तौर पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर फोकस रखा गया है. अक्सर बच्चे साइबर बुलिंग या ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के बाद खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन अब वे अपनी शिकायत सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे.

क्या कहना है जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव का

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इन शिकायत बॉक्स में डाली गई सभी शिकायतें सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेजी जाएंगी. जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन जिनवाल के अनुसार, पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. शिकायत करने वाले छात्र की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी ताकि उसे किसी तरह के दबाव या डर का सामना न करना पड़े. यह पहल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RALSA) के ‘एक विधिक साक्षरता पहल’ अभियान का हिस्सा है.

छात्रों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए ‘ट्रांसफार्मेटिव ट्यूसडे’ अभियान भी शुरू किया गया है. इसके तहत हर मंगलवार को प्रदेश के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल होंगे. इस पहल के जरिए करीब 4 लाख छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है.

साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर

इस अभियान में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा. न्यायिक अधिकारी बच्चों को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके, साइबर फ्रॉड के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय विस्तार से बताएंगे. यह कार्यक्रम एक बार का नहीं, बल्कि अगले 10 महीनों तक लगातार चलाया जाएगा, ताकि बच्चों में कानूनी समझ विकसित हो सके.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मानसिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना है. स्कूलों में न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी से बच्चों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा और उनके मन से डर भी कम होगा. साथ ही, यह पहल बच्चों को डिजिटल युग की चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगी.

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