/स्कूलों में फोटो-वीडियो पर रोक को लेकर घमासान, शिक्षा मंत्री दिलावर बोले- बच्चों की निजता से समझौता नहीं... Interview से पहले लेनी होगी परमिशन

Rajasthan Education Department: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो खींचने, वीडियो बनाने और बच्चों के इंटरव्यू को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए विधानसभा में मामला उठाने और विरोध की चेतावनी दी है. इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे मामले पर सरकार का पक्ष सामने रखा है. दिलावर ने कहा कि सरकार का मकसद स्कूलों में लोगों की आवाजाही रोकना नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता बनाए रखना है. उन्होंने साफ किया कि नाबालिग बच्चों की फोटो लेने या उनसे किसी तरह का बयान लेने से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी है.



'बच्चों की निजता भंग करना ठीक नहीं'

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि सरकार ने स्कूलों में किसी के जाने और रिकॉर्डिंग करने पर रोक लगा दी है. उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है. मंत्री के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वजह बच्चों से इंटरव्यू करता है, उनसे अनावश्यक सवाल पूछता है या उनकी निजता प्रभावित करता है, तो यह सही नहीं है. खास तौर पर नाबालिग बच्चों के मामले में उनकी सुरक्षा और निजी जानकारी को लेकर सावधानी जरूरी है.

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नाबालिग बच्चों की फोटो से पहले परमिशन जरूरी

मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है. उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों की फोटो लेने या उनका बयान रिकॉर्ड करने से पहले अभिभावकों की अनुमति ली जानी चाहिए. उन्होंने समझाया कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, जबकि घर पर माता-पिता उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं. ऐसे में स्कूल परिसर में बच्चों से जुड़ी किसी भी गतिविधि को लेकर उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है.



बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश पर भी सवाल

शिक्षा मंत्री ने स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापक बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति भी इस व्यवस्था को देखती है और हर महीने अभिभावक-शिक्षक बैठक यानी PTM भी होती है. दिलावर ने कहा कि स्कूल में कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बिना अनुमति संस्थान में प्रवेश कर जाए और वहां जाकर कुछ भी करे. उनके मुताबिक, इससे बच्चों की निजता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना स्कूल के संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी है और इस संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं.



16 अगस्त के आदेश के बाद शुरू हुआ विवाद

दरअसल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 16 अगस्त को जारी चिट्ठी के बाद यह पूरा मामला चर्चा में आया. इसमें स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने को लेकर निर्देश दिए गए थे. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं. उनका आरोप था कि सरकार इन वीडियो को लेकर परेशान है. जूली ने यह भी कहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी और सरकार से आदेश वापस लेने की मांग करेगी. उन्होंने इसे बच्चों के हित और अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा.



अब शिक्षा मंत्री ने दी सफाई

कांग्रेस के हमले के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान इस पूरे विवाद में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण सफाई के तौर पर देखा जा रहा है. मंत्री ने दोबारा यह बात रखी कि स्कूलों में किसी के आने पर पूरी तरह रोक नहीं है. उनका जोर बच्चों की सुरक्षा, निजता और अनुमति की व्यवस्था पर है. यानी विवाद का मुख्य मुद्दा अब यह है कि स्कूलों में फोटो और वीडियो बनाने के लिए अनुमति की प्रक्रिया किस तरह लागू होगी और मीडिया या दूसरे लोगों के स्कूल परिसर में जाने को लेकर नियम व्यवहार में कैसे काम करेंगे. फिलहाल सरकार की ओर से बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता को इस व्यवस्था का आधार बताया गया है, जबकि कांग्रेस इसे लेकर लगातार सवाल उठा रही है.



विधानसभा में भी उठ सकता है मामला

टीकाराम जूली पहले ही इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कह चुके हैं. ऐसे में स्कूलों में फोटो-वीडियो और मीडिया की एंट्री से जुड़े नियम आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकते हैं. सरकार जहां इसे बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं कांग्रेस इन निर्देशों के असर और इनके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रही है. फिलहाल शिक्षा मंत्री के बयान से इतना साफ है कि सरकार नाबालिग बच्चों की फोटो, वीडियो और इंटरव्यू को लेकर अनुमति की व्यवस्था पर जोर दे रही है. अब देखना होगा कि स्कूलों में इन निर्देशों को किस तरह लागू किया जाता है और कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में किस रूप में उठाती है.

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