/जिस मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस, उस पर पहले ही मदन दिलावर दे चुके हैं जवाब

Rajasthan Education Department: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है और विधानसभा में मामला उठाने की तैयारी में है. वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार का पक्ष साफ करते हुए कहा है कि स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. नियम का मकसद बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता बनाए रखना है. मंत्री के मुताबिक, नाबालिग छात्रों की फोटो, वीडियो या इंटरव्यू लेने से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी.



स्कूलों में मीडिया एंट्री पर नहीं है रोक

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन चर्चाओं को खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार ने स्कूलों में मीडिया के प्रवेश और फोटो-वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है. स्कूलों में लोग जा सकते हैं, लेकिन बच्चों से जुड़ी फोटो, वीडियो या इंटरव्यू के मामले में अनुमति के नियमों का पालन करना होगा.



सरकार का तर्क है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, खासकर नाबालिग छात्र, किसी भी बाहरी गतिविधि का हिस्सा बनते समय विशेष सुरक्षा के हकदार हैं. ऐसे में उनकी तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक करने से पहले अभिभावकों की सहमति लेना जरूरी है.



बच्चों की निजता को लेकर शिक्षा मंत्री का तर्क

मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों की निजता से समझौता नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल में जाकर बच्चों से बिना जरूरत सवाल करता है या उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, तो इस पर सावधानी जरूरी है.



मंत्री के मुताबिक, बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें अभिभावकों की भूमिका भी अहम है. इसी वजह से नाबालिग बच्चों की फोटो, वीडियो या बयान रिकॉर्ड करने से पहले माता-पिता की अनुमति की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है.



बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश पर भी सवाल

शिक्षा मंत्री ने स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं. स्कूल प्रबंधन समिति भी व्यवस्थाओं की निगरानी करती है और अभिभावकों के साथ नियमित रूप से PTM यानी पैरेंट-टीचर मीटिंग भी होती है.



मंत्री का कहना है कि स्कूल में कोई बात छिपाने का सवाल नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कभी भी बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करे और वहां जाकर कुछ भी रिकॉर्ड करने लगे. सरकार के अनुसार, स्कूल में आने वाले हर व्यक्ति को बच्चों की सुरक्षा और निजता से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होगा.



16 अगस्त के आदेश के बाद शुरू हुआ विवाद

यह विवाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 16 अगस्त को जारी निर्देशों के बाद सामने आया. निर्देशों में स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने को लेकर नियम बताए गए थे. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया.



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस इसे विधानसभा में उठाएगी. कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों की समस्याओं से जुड़े कई मामले बच्चों के वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आते हैं. ऐसे में फोटो-वीडियो पर नियमों को लेकर पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है.



कांग्रेस के विरोध पर सरकार का जवाब

कांग्रेस के विरोध के बीच शिक्षा मंत्री का बयान सरकार की ओर से सफाई के तौर पर सामने आया है. दिलावर ने कहा कि स्कूलों में मीडिया या दूसरे लोगों के जाने पर पूरी तरह रोक नहीं है. असल जोर नाबालिग बच्चों की फोटो, वीडियो और इंटरव्यू को लेकर अनुमति लेने पर है.



यानी विवाद सिर्फ स्कूल में जाने का नहीं, बल्कि वहां बच्चों की फोटो, वीडियो और बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को लेकर भी है. सरकार इसे बच्चों की सुरक्षा और निजी जानकारी की रक्षा से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इन नियमों के इस्तेमाल और उनके असर को लेकर सवाल उठा रही है.



विधानसभा में गरमा सकता है मामला

इस पूरे विवाद के विधानसभा में भी जोर पकड़ने की संभावना है. टीकाराम जूली पहले ही मामले को सदन में उठाने की बात कह चुके हैं. ऐसे में स्कूलों में मीडिया की एंट्री, फोटो-वीडियो बनाने के नियम और बच्चों की निजता आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकते हैं.



फिलहाल शिक्षा मंत्री के बयान से सरकार का रुख साफ है कि स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर कोई सामान्य पाबंदी नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की फोटो, वीडियो या इंटरव्यू के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी मानी जा रही है. अब नजर इस बात पर है कि इन निर्देशों को स्कूलों में किस तरह लागू किया जाता है और विधानसभा में कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह उठाती है.

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