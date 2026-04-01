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School Admission 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव 2026 का आगाज, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू, जानें क्या है नई अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान में आज से नया शैक्षणिक सत्र और ‘प्रवेशोत्सव 2026’ शुरू हो गया है. शिक्षक घर-घर जाकर 3-18 वर्ष के बच्चों का नामांकन कर रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य नामांकन बढ़ाना और छात्रों को सत्र के पहले ही दिन किताबें व यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 01, 2026, 10:57 AM IST | Updated:Apr 01, 2026, 10:57 AM IST

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School Admission 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव 2026 का आगाज, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू, जानें क्या है नई अपडेट

Rajasthan School Admission 2026: राजस्थान के शिक्षा जगत में आज से एक नया अध्याय शुरू हो गया है. प्रदेश के इतिहास में पहली बार 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई है. इस अवसर पर राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और 'ड्रॉपआउट' दर को कम करने के लिए ‘प्रवेशोत्सव 2026’ नामक विशेष अभियान छेड़ा है.

प्रवेशोत्सव 2026, घर-घर जाकर हो रहा नामांकन
इस बार शिक्षा विभाग का पूरा फोकस इस बात पर है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. इसके लिए एक खास रणनीति तैयार की गई है. बता दें कि शिक्षक और कर्मचारी अपने स्कूल के नजदीकी क्षेत्रों में घर-घर जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान कर रहे हैं. पहला सर्वे 27 मार्च को सफल रहा. अब आगामी सर्वे 4 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल 2026 को आयोजित किए जाएंगे. टीम न केवल बच्चों को चिह्नित कर रही है, बल्कि माता-पिता को सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें एडमिशन के लिए प्रेरित भी कर रही है.

पहले ही दिन से पढ़ाई और किताबों का वितरण
बता दें कि नए सत्र को लेकर विभाग ने जीरो पेंडेंसी की नीति अपनाई है. वहीं अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए इंतजार नहीं करना होगा. अधिकांश किताबें 25 मार्च तक जिलों में पहुंच चुकी हैं, और शेष का वितरण आज 1 अप्रैल तक सुनिश्चित कर दिया गया है. लक्ष्य यह है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले सभी बच्चों के पास पूरी अध्ययन सामग्री हो, ताकि वे घर पर भी अभ्यास जारी रख सकें.

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सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं
प्रवेशोत्सव के माध्यम से विभाग यह संदेश दे रहा है कि राजकीय विद्यालयों में विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ छात्रों को कई लाभ मिलते हैं. जैसे-निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और स्कूल यूनिफॉर्म. पौष्टिक मिड-डे मील योजना. आधुनिक शैक्षणिक वातावरण और अन्य जरूरी सुविधाएं.

नए सत्र की 4 बड़ी बातें
ऐतिहासिक शुरुआत-पहली बार 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ.

प्रवेशोत्सव अभियान- नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों की टीमें सक्रिय.

डिजिटल जागरूकता- सोशल मीडिया (X.com) के जरिए अभिभावकों तक पहुंच.

सुनियोजित सर्वे-अप्रैल माह में चार चरणों में होगा बच्चों का चिह्नीकरण.

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