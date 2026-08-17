/स्कूलों में वीडियो पर रोक को लेकर टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बोले- बच्चों की आवाज दबाना चाहती है सरकार

Rajasthan School Video Ban: राजस्थान में सरकारी स्कूलों में वीडियो बनाने और समस्याओं की तस्वीरें सामने लाने को लेकर सियासत गरमा गई है. स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो-वीडियो पर रोक के आदेश को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. जयपुर में बयान देते हुए जूली ने कहा कि सरकारी स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चे अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार परेशान है.



इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर बात की. रंधावा ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और प्रदेश में कांग्रेस की आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा.

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स्कूल वीडियो पर रोक को लेकर जूली का हमला

टीकाराम जूली ने सरकारी स्कूलों में वीडियो बनाने पर रोक को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जेन अल्फा के बच्चे स्कूलों की समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्लिप डालकर अपनी बात सामने रख रहे हैं. जूली के मुताबिक, सरकार को बच्चों के इस तरह अपनी बात रखने से परेशानी हो रही है.



उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से ही सरकार की स्थिति साफ हो गई. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार बच्चों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है.



‘आदेश वापस नहीं लिया तो विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी. उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए सरकार से स्कूलों में वीडियो बनाने को लेकर जारी आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की. जूली ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. उन्होंने इसे बच्चों और स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मामला बताया.



‘सरकार का मानसिक दिवालियापन सामने आया’

जूली ने अपने बयान में सरकार पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चे और आम लोग आवाज उठा रहे हैं. मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए स्कूलों की स्थिति सामने आने पर सरकार को दिक्कत हो रही है. जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला और स्कूलों के वीडियो बनाने से रोकने वाले कदम को लेकर कड़ी टिप्पणी की.



रंधावा का दावा- निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत

दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस जीतकर आएगी. रंधावा ने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएगी जिनके पास जीतने की क्षमता है. सर्वसम्मति से तय होने वाले उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कही. टिकट वितरण को लेकर जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी.



एक परिवार से चार टिकट के बयान पर दी सफाई

एक परिवार के चार लोगों को टिकट देने के बयान पर भी रंधावा ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता चार उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी लेता है तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है. टिकट वितरण को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा के साथ वरिष्ठ नेताओं से भी सलाह लेने की बात कही गई. रंधावा ने बताया कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी चुनावी रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विधायक या संभावित उम्मीदवार को टिकट का कोई संदेश या लिफाफा भेजने जैसी बात नहीं है.



‘राजस्थान में कांग्रेस की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा’

राजस्थान में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के बीजेपी के आरोपों पर भी रंधावा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और प्रदेश में पार्टी की आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा. उन्होंने 2027 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने को पार्टी का लक्ष्य बताया.

अमित शाह के आरोपों पर भी रंधावा का पलटवार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी रंधावा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और गैंगस्टर नेटवर्क का मुद्दा उठाते हुए रंधावा ने केंद्र पर सवाल खड़े किए. सोनिया गांधी पर वंदे मातरम् के अपमान के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. रंधावा ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राजस्थान में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं, वे कांग्रेस की आंधी को कैसे रोकेंगे.



राजस्थान में मुद्दों पर आमने-सामने कांग्रेस और सरकार

सरकारी स्कूलों में वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक को लेकर टीकाराम जूली के बयान और निकाय चुनावों को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा के दावों ने राजस्थान की सियासत को गर्म कर दिया है. एक तरफ कांग्रेस स्कूलों से जुड़े आदेश को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारी को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है. अब देखना होगा कि स्कूल वीडियो पाबंदी का मुद्दा विधानसभा तक पहुंचने के बाद किस तरह राजनीतिक रूप लेता है और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह सियासी टकराव कितना बढ़ता है.

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