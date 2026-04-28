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School Holidays: राजस्थान में लागू है नियम, 16 मई तक कलेक्टर तय करेंगे, कब खुलेंगे स्कूल कब होगी छुट्टी

Rajasthan School Holidays:  राजस्थान में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 16 मई 2026 तक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव करने या छुट्टी घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दे दिया गया है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 28, 2026, 01:46 PM|Updated: Apr 28, 2026, 01:46 PM
School Holidays: राजस्थान में लागू है नियम, 16 मई तक कलेक्टर तय करेंगे, कब खुलेंगे स्कूल कब होगी छुट्टी
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Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने के कारण शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और छात्रहित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब स्कूलों के संचालन और छुट्टियों का पूरा अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को सौंप दिया है. नए आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में समय बदलने या गर्मी की स्थिति को देखते हुए छुट्टी घोषित करने का अंतिम फैसला अब जिला कलेक्टर करेंगे. यह व्यवस्था छात्रों को तेज गर्मी और लू से बचाने के उद्देश्य से की गई है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय मौसम की स्थिति, तापमान और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए कलेक्टर अपने विवेक से निर्णय ले सकेंगे. यह विशेष अधिकार 16 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. कलेक्टरों को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर मौसम विभाग की चेतावनियों के आधार पर स्कूलों का समय कम करने या पूरी छुट्टी घोषित करने की छूट दी गई है.

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यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जिलों में पहले से ही कलेक्टरों ने अपने स्तर पर स्कूल समय में बदलाव कर दिया था. अब निदेशालय की आधिकारिक मुहर लगने के बाद इन फैसलों को कानूनी वैधता मिल गई है.

पश्चिमी राजस्थान के गर्म जिलों में यह व्यवस्था पहले से लागू है. बीकानेर में कलेक्टर निशांत जैन ने स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक कर दिया है. इसी तरह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर और अन्य गर्म इलाकों में भी स्कूल दोपहर 12 बजे से पहले बंद हो रहे हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब या उससे ऊपर पहुंच रहा है, वहां कलेक्टर छोटे बच्चों के लिए पूर्ण अवकाश की घोषणा भी कर सकते हैं. शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. तेज धूप और लू में बच्चों को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.अब सभी जिलों के कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों के समय और छुट्टियों का फैसला करेंगे, जिससे छात्रों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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