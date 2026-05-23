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Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर

Rajasthan School Open Date: राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर. शिक्षा विभाग ने फैसला बदल दिया है. अब स्कूल 22 जून की बजाय 29 जून 2026 से खुलेंगे.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 23, 2026, 12:27 PM|Updated: May 23, 2026, 12:27 PM
Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर
Image Credit: Rajasthan School Open Date

Rajasthan Schools Reopening: शिक्षा विभाग से राहत भरी बड़ी खबर आई है. अब राजस्थान के सरकारी स्कूल 22 जून की बजाय 29 जून 2026 से खुलेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है. वार्ता सफल रही और शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. दोनों पक्षों के बीच शिक्षकों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है.

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री बसंत शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हुई बैठक बेहद सकारात्मक रही. बैठक में ग्रीष्मावकाश को 28 जून 2026 तक बढ़ाने पर सहमति बन गई है. साथ ही प्रधानाचार्यों को दिए जाने वाले 2 दिन के अधिकृत अवकाश को यथावस्तु रखने का फैसला हुआ है.

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शिक्षक संघ की मुख्य मांगों में शामिल तबादले, पदोन्नति, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और अन्य मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया. मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षक हितों के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह गंभीर है और इन पर जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी.

29 मई को प्रस्तावित जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया गया है. शिक्षक संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है. बसंत शर्मा ने कहा कि अगर सरकार समयबद्ध तरीके से वादों को पूरा करती है तो शिक्षक पूरी तरह सहयोग करेंगे.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं. सरकार उनकी समस्याओं को समझती है और उन्हें केवल पढ़ाई-लिखाई जैसे शैक्षणिक कार्यों पर फोकस करने का मौका देना चाहती है. गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी कम करने पर भी गंभीर चर्चा हुई है.

यह फैसला पूरे राजस्थान के लाखों शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरा है. गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रीष्मावकाश बढ़ाने का फैसला स्वागत योग्य माना जा रहा है. शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, स्कूल खुलने की नई तारीख के संबंध में शीघ्र ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. शिक्षक संघ और सरकार के बीच बनी इस सहमति से शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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