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राजस्थान में अब गांव के बच्चे भी बनेंगे वैज्ञानिक! 820 स्कूलों में खुलेंगे साइंस क्लब

Jaipur News: राजस्थान में 41 जिलों के 820 सरकारी स्कूलों में विज्ञान क्लब शुरू किए जाएंगे. छात्र प्रयोग, नवाचार, AI और प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे. आसपास के स्कूलों के बच्चे भी जुड़ सकेंगे, जिससे वैज्ञानिक सोच और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byDinesh Tiwari
Published: Apr 19, 2026, 04:18 PM|Updated: Apr 19, 2026, 04:18 PM
राजस्थान में अब गांव के बच्चे भी बनेंगे वैज्ञानिक! 820 स्कूलों में खुलेंगे साइंस क्लब
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Jaipur News: स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तरासने व भविष्य के वैज्ञानिक बनाने को लेकर शिक्षा विभाग एक बेहतरीन पहल करने जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में 800 से अधिक विज्ञान क्लब तैयार किए जाएंगे. प्रदेश के 41 जिलों में स्कूलों को चिन्हित कर साइंस फैकल्टी वाले स्कूलों में यह क्लब तैयार किए जाएंगे. जहां सिर्फ उसी स्कूल नहीं बल्कि आसपास की स्कूलों के बच्चे भी विज्ञान क्लबोन से जुड़कर अपने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीख सके.


स्कूली शिक्षा को अधिक प्रयोगात्मक और रोचक बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से प्रदेश के 41 जिलों के 820 सरकारी विद्यालयों में विज्ञान क्लब स्थापित किए जाएंगे. इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थी नवाचार, प्रयोग और व्यावहारिक गतिविधियों के जरिए विज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे. शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए प्रत्येक जिले के सर्वाधिक नामांकन वाले 20-20 विद्यालयों का चयन किया है. इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल 820 विज्ञान क्लब शुरू किए जाएंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने चयनित विद्यालयों की सूची जारी कर दी है, वहीं जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.


प्रदेश के 820 स्कूलों में खुलेंगे विज्ञान क्लब
41 जिलों के 20-20 बड़े स्कूलों का किया गया चयन.
बच्चों को प्रयोग और नवाचार से सिखाया जाएगा विज्ञान.
आसपास के स्कूलों के छात्र भी जुड़ सकेंगे क्लब से.
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मिलेगा भाग लेने का मौका.
AI, प्रोग्रामिंग और साइबर जागरूकता की भी मिलेगी ट्रेनिंग.
वैज्ञानिक सोच और कौशल विकास पर रहेगा खास फोकस.


शिक्षा विभाग द्वारा गठित विज्ञान क्लबों के जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. इनमें राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार, विज्ञान नाटक प्रतियोगिता, विज्ञान मेले, मॉडल और शिक्षण प्रतियोगिताएं शामिल हैं. साथ ही विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्रों के एक्सपोजर विजिट भी कराए जाएंगे.

स्कूल स्तर पर वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी, पोस्टर, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा सालभर वैज्ञानिकों की जयंती, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके.

इन गतिविधियों पर भी फोकस रहेगा
विज्ञान क्लबों के माध्यम से केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक और सामाजिक समझ भी विकसित की जाएगी. पर्यावरण संरक्षण, जल जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाएं और विज्ञान आधारित नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों पर भी फोकस रहेगा.

साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मोबाइल मरम्मत और साइबर जागरूकता जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. ऐसे में यह विज्ञान क्लब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की विज्ञान के साथ-साथ कंप्यूटर डिजाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिभा को तरसते के लिए भी कार्य करेंगे.

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