/राजस्थान में मानसून की दस्तक, SDRF की 70 टीमें अलर्ट मोड पर, जानिए आपके जिले में कितनी टीमें तैनात ?

Monsoon 2026 : मानसून के दौरान राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल यानी State Disaster Response Force (SDRF) ने कमर कस ली है. प्रदेशवासियों की सुरक्षा और आपदा जोखिम को कम करने के लिए 25 जून 2026 को (SDRF) की सभी कंपनियों से गठित कुल 70 रेस्क्यू टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ संभावित बाढ़ प्रभावित 35 जिलों के लिए रवाना कर दिया गया.

राजस्थान में 70 रेस्क्यू SDRF टीमें तैनात

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जयपुर के अलावा अन्य जिलों में तैनात होने वाली रेस्क्यू टीमों को संबंधित कंपनी मुख्यालयों से कंपनी प्रभारियों ने रवाना कर दिया है. कमान्डेंट सिसोदिया ने बताया कि ज्यादा बारिश, जलभराव और नदियों/बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से होने वाली बाढ़ की स्थिति में नागरिकों का जीवन बचाना SDRF की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्यभर में तैनात की जा रही इन 70 रेस्क्यू टीमों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है, जिसमें मोटरबोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, डीप डाइविंग उपकरण और आधुनिक खोज-बचाव उपकरण तथा संचार साधन शामिल हैं। ये टीमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जरूरत के हिसाब से एक्टिव रहेंगी

पिछले साल SDRF ने बचाई 1237 लोगों की जान

बाढ़ राहत में SDRF के ट्रैक रिकॉर्ड को साझा करते हुए कमान्डेंट ने बताया कि पिछले साल मानसून के दौरान 21 जून 2025 से 11 अक्टूबर 2025 तक राज्य में 333 सफल रेस्क्यू ऑपरेशन्स चलाकर 1,237 लोगों की जान बचाई जा सकी थी. इस बार भी टीमों को रवाना करने से पहले सावधानीपूर्वक और एसओपी के अनुरूप रेस्क्यू ऑपरेशन करने के निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर और भरतपुर में सबसे ज्यादा रेस्क्यू टीमें

राजधानी जयपुर आयुक्तालय में सबसे ज्यादा 8 रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है. इसके बाद बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले भरतपुर जिले में 7 टीमें और हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में 6 रेस्क्यू टीमों को मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया है. इसी प्रकार संभाग मुख्यालयों और बड़े जलीय क्षेत्रों वाले जिलों में भी विशेष नजर रखी जा रही है. इसके तहत उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में 3-3 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं.

35 जिलों में रवाना की गई टीमें

जयपुर ग्रामीण, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में 2-2 रेस्क्यू टीमों को तैनात कर सुरक्षा चक्र मजबूत किया गया है. प्रदेश के अन्य जिलों की भौगोलिक स्थिति और नदी-नालों के जलस्तर को देखते हुए 1-1 रेस्क्यू टीम की तैनाती की गई है. इन जिलों में दौसा, अलवर, डूंगरपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, सलूम्बर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, फलोदी, सिरोही, पाली, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल हैं. कुलमिलाकर 35 जिलों में 70 रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है.