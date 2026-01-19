राजस्थान देश का दूसरा सबसे प्रदूषित राज्य, 158 शहरों की हवा हुई जहरीली

Rajasthan News: राजस्थान की हवा को लेकर डरावनी रिपोर्ट सामने आई है. CREA की रिपोर्ट के मुताबिक, मरुधरा उत्तर प्रदेश के बाद सबसे प्रदूषित राज्य है. टॉप 50 में राजस्थान के 18 शहर शामिल है, जो सबसे अधिक चिंता का विषय है. आखिरकार उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की हवा किस तरह से घातक हो रही है.

वायु प्रदूषण बढ़ रहा

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ है. देश में 1787 शहरों में मानकों से अधिक प्रदूषण है. देश में सबसे प्रदूषित राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, जिसमें 416 शहर है. वहीं यूपी के बाद राजस्थान देश का दूसरा सबसे प्रदूषित राज्य है, जहां 158 शहर में मानकों से अधिक प्रदूषण है.

राजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी और अलवर के लिए रिपोर्ट के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं. भिवाड़ी पीएम 2.5 प्रदूषण के मामले में देश का 7वां सबसे प्रदूषित शहर रहा. वहीं, पीएम 10 के स्तर में भिवाड़ी देश में 9वें पायदान पर है. यह स्थिति तब है जब राजस्थान सरकार ने आवंटित फंड का 95% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी प्रदूषण के स्तर में बड़ी कमी नहीं आ सकी है.

ये 5 राज्य सबसे ज्यादा प्रदूषित

राज्य शहरों में मानकों से अधिक प्रदूषित

उत्तर प्रदेश ...... 416

राजस्थान ....... 158

गुजरात ......... 152

मध्यप्रदेश ........ 143

पंजाब ......... 136

टॉप 50 में 18 शहर प्रदूषित

रिपोर्ट के मुताबिक, देश के टॉप-50 प्रदूषित शहरों में पीएम 10 में 18 शहर अकेले राजस्थान के हैं. पीएम 10 में राजस्थान के मॉनिटर किए गए 34 शहरों में प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय मानकों से अधिक पाया गया. श्रीगंगानगर और बीकानेर में बदतर हालात है. अब सवाल ये है कि यदि इसी तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया तो आने वाले दिनों में कैसे हालात होंगे.

राजस्थान के मौसम का हाल

वहीं, अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जयपुर मौसम विभाग ने हाल ही में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है. यह जानकारी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आई है, जो उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है. खासतौर पर जयपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, दौसा, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





