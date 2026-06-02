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आभा में राजस्थान का रिकॉर्ड! 7.19 करोड़ खाते बनाकर देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश

Rajasthan News: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश में 90 करोड़ आभा खाते बनने का रिकॉर्ड बना है. राजस्थान ने 7.19 करोड़ आभा खाते बनाकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. आभा आईडी से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है और इलाज की प्रक्रिया आसान बनती है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 02, 2026, 09:12 PM|Updated: Jun 02, 2026, 09:12 PM
आभा में राजस्थान का रिकॉर्ड! 7.19 करोड़ खाते बनाकर देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश
Image Credit: Rajasthan ABHA Card Record

Rajasthan ABHA: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 90 करोड़ ‘आभा’ खाते बनाए जाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार हो गया है. इस उपलब्धि में राजस्थान ने भी अहम योगदान दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं, जिसके साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते अब भारत बड़ी आबादी का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. डिजिटल हेल्थ सिस्टम के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है.

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राजस्थान में गांव, ढाणी और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है. इसी के तहत यूनिक हेल्थ आभा आईडी के माध्यम से मरीजों का स्वास्थ्य डेटा सुरक्षित रखा जा रहा है. इससे अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान हुई है और लोगों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड मोबाइल पर भी उपलब्ध हो रहे हैं.

आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक विशेष डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है. इसके जरिए नागरिक अपनी सहमति से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से जोड़, देख और साझा कर सकते हैं. यह व्यवस्था अलग-अलग अस्पतालों, डॉक्टरों और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है.

पिछले पांच वर्षों में आभा खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2021 में जहां देशभर में 14.7 करोड़ आभा खाते थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 30.4 करोड़ हो गई. इसके बाद 2023 में 50.6 करोड़, 2024 में 72.2 करोड़ और 2025 में 84.5 करोड़ खाते दर्ज किए गए. अब यह आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंच गया है.

आभा आईडी मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है. पंजीकृत नागरिक को 14 अंकों की एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलती है. इसके माध्यम से मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है. लैब रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची, दवाइयों का रिकॉर्ड और पुरानी बीमारियों से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है, जिससे इलाज में आसानी होती है.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा मंच है, जहां मरीज, डॉक्टर और अस्पताल डिजिटल रूप से जुड़े रहते हैं. मरीज का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इसे नहीं देख सकता. इससे डॉक्टरों को मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है और सही समय पर बेहतर उपचार मिल पाता है. इस पूरी व्यवस्था में आईएचएमएस सॉफ्टवेयर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आभा आईडी के साथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को जोड़ने का काम करता है. यही वजह है कि आभा आज लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत माध्यम बनती जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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