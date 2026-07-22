/मेजर मिनरल्स की नीलामी में अव्वल राजस्थान, पिछले ढाई साल में 102 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी

Jaipur News : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान खनन क्षेत्र में सिरमौर बन गया है. मेजर मिनरल्स के 141 ब्लॉकों की ई-नीलामी के साथ राजस्थान देशभर में पहले नम्बर पर रहा है. खास बात ये है, कि इनमें से 102 ब्लॉकों की नीलामी पिछले ढाई सालों में हुई है. मेजर मिनरल के 141 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के साथ राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में खनिज खोज और खनिज ब्लॉकों के योजनाबद्ध नीलामी की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई. जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. चालू वित्तीय वर्ष के भी आरंभिक तीन-साढ़े तीन माह में ही 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की जा चुकी है.

ई-नीलामी के लिए सघन एवं नियमित मॉनिटरिंग

Add Zee News as a Preferred Source

खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 55 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू किया है. खान विभाग द्वारा खनिज खोज से लेकर ई-नीलामी के लिए सघन एवं नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. इससे प्रदेश में खनिज खोज और ई-ऑक्शन प्रक्रिया को गति मिल रही है. विभाग में पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल गठित कर नीलाम ब्लॉकों को पर्यावरण स्वीकृति सहित आवश्यक अनुमतियां दिलाने में समन्वय व सहयोग किया जा रहा है. खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा नियमित मॉनिटरिंग कर ई-नीलामी को बढ़ा रही हैं.

राजस्थान ने खनन क्षेत्र में ऐसे रचा कीर्तिमान

- राज्य सरकार ने विगत ढ़ाई वर्षों में 102 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी की

- इससे पहले नई व्यवस्था लागू होने से लेकर दिसंबर 2023 तक प्रगति धीमी थी.

- तब तक केवल 39 मेजरल मिनरल ब्लॉकों की ही नीलामी हुई थी.

- मुख्यमंत्री के निर्देशन में वर्ष 2024-25 में 34 ब्लॉकों की नीलामी हुई.

- वर्ष 2025-26 में 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की गई.

- राज्य में अब तक सर्वाधिक 101 लाइमस्टोन के ब्लॉकों की नीलामी हुई.

- इसके अलावा आयरन ओर के 13, बेसमेटल के 8, सिलियस अर्थ के 4,

- मैंगनीज के 3, गोल्ड के 2, पोटाश एवं हैलाइट के 2, रेयर अर्थ एलिमेंट के 4 और

- गार्नेट, एमरल्ड, फ्लोराइट व रॉक फास्फेट के एक-एक ब्लॉकों की नीलामी हुई

राजस्थान ने खनन क्षेत्र में ऐसे रचा कीर्तिमान

ऑक्शन की तैयारियों से लेकर पोस्ट ऑक्शन, सब कुछ करते हैं खान अधिकारी

खान विभाग द्वारा ई-नीलाम किये गये 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों में से 105 खनिज ब्लॉकों की माइनिंग लीज और 30 खनिज ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है. इसके अलावा एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है. सामरिक महत्व को देखते हुए इनमें से राजस्थान से ही 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की गई है. विभाग का फोकस नीलाम ब्लॉकों को परिचालन में लाने पर है. मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगने के साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है. उल्लेखनीय है कि अन्य प्रदेशों में ऑक्शन और ऑक्शन की आवश्यक तैयारियां ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स के द्वारा की जाती है जबकि राजस्थान में ब्लॉक तैयार करने से लेकर ई-ऑक्शन तक की समस्त प्रक्रिया राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा ही की जाती है. इस तरह राज्य सरकार के राजस्व में तो बचत होती ही है और संसाधनों का भी बेहतर तरीके से उपयोग हो पा रहा है.