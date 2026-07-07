/राजस्थान में UCC Bill 2026 की तैयारी तेज, 19 सवालों के जरिए जनता की राय ले रही राजस्थान सरकार, आप भी दे सकते हैं सुझाव

Uniform Civil Code: राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को लेकर महत्वपूर्ण पहल करते हुए आम जनता से सुझाव और राय मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार चाहती है कि राज्य में लागू होने वाले संभावित कानून को तैयार करने से पहले समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसी उद्देश्य से नागरिकों के सामने 19 महत्वपूर्ण सवाल रखे गए हैं, जिन पर लोग अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं. सरकार का मानना है कि व्यापक जनभागीदारी से तैयार होने वाला कानून अधिक प्रभावी और संतुलित होगा.



समिति तैयार करेगी अंतिम रिपोर्ट

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सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को प्राप्त होने वाले सुझावों और प्रतिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. समिति सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, धार्मिक प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की राय का विश्लेषण करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी. यही रिपोर्ट आगे चलकर 'राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक (RUCC Bill 2026)' के आधिकारिक ड्राफ्ट का आधार बनेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.



आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा ड्राफ्ट

प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. इसके आधार पर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में RUCC Bill 2026 का आधिकारिक मसौदा पेश किए जाने की तैयारी है. यदि विधेयक विधानसभा से पारित होता है, तो राजस्थान उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं.



जनता की राय क्यों है महत्वपूर्ण?

सरकार का कहना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक कानूनों जैसे संवेदनशील विषयों पर बनने वाले कानून में जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है. इसलिए विभिन्न वर्गों की राय लेकर ऐसा विधेयक तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधान की भावना, सामाजिक समरसता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित कर सके. 19 सवालों के माध्यम से सरकार यह जानना चाहती है कि लोग समान नागरिक संहिता के किन पहलुओं का समर्थन करते हैं, किन मुद्दों पर संशोधन चाहते हैं और किन विषयों पर विशेष सुझाव देना चाहते हैं.



सभी नागरिकों से भागीदारी की अपील

राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने सुझाव साझा करें. सरकार का कहना है कि यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से नीति निर्माण का प्रयास है. विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी अधिक संख्या में नागरिक अपनी राय देंगे, उतना ही व्यापक और व्यवहारिक विधेयक तैयार किया जा सकेगा. अब सभी की नजर समिति की अंतिम रिपोर्ट और आगामी विधानसभा सत्र पर है, जहां राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक (RUCC Bill 2026) का मसौदा पेश किए जाने की संभावना है.

1-ऑनलाइन सर्वे के वो 19 प्रमुख सवाल क्या हैं?

इस प्रश्नावली में विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े संवेदनशील और व्यावहारिक सवाल पूछे गए हैं:



1. UCC का समर्थन: क्या आप राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का समर्थन करते हैं?

2. मौलिक अधिकार: क्या आप सहमत हैं कि UCC को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है?

3. विवाह की समान उम्र: क्या सभी समुदायों में विवाह के लिए पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम आयु पूरी तरह से समान और तय होनी चाहिए?

4. विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: क्या सभी धर्मों और समुदायों में शादियों का कानूनी पंजीकरण (Registration) अनिवार्य किया जाना चाहिए?

5. बहुविवाह (Polygamy) पर रोक: क्या बहुविवाह प्रथा से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं? क्या इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए?

6. तलाक के समान आधार: क्या सभी नागरिकों के लिए तलाक (Divorce) के आधार और कानूनी प्रक्रियाएं एक समान होनी चाहिए?

7. भरण-पोषण और गुजारा भत्ता: क्या तलाक या अलगाव की स्थिति में सभी महिलाओं को समान रूप से भरण-पोषण (Alimony) का अधिकार मिलना चाहिए?

8. लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन: क्या लिव-इन में रहने वाले जोड़ों (Live-in Couples) के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होना चाहिए?

9. लिव-इन में महिलाओं के अधिकार: क्या लिव-इन संबंधों की समाप्ति या अलगाव होने पर महिलाओं को वैसे ही अधिकार (जैसे भरण-पोषण) मिलने चाहिए, जो विवाह विच्छेद (तलाक) के बाद मिलते हैं?

10. लिव-इन से जन्मी संतान: क्या लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों के भरण-पोषण और सुरक्षा के सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए?

11. लिव-इन और उत्तराधिकार: क्या लिव-इन पार्टनर्स और उनके बच्चों के लिए संपत्ति में उत्तराधिकार (Inheritance) संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए?

12. समान संपत्ति अधिकार: क्या UCC के अंतर्गत सभी समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के लिए पैतृक और अर्जित संपत्ति में बिल्कुल समान अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए?

13. वसीयत और उत्तराधिकार: क्या संपत्ति के हस्तांतरण, वसीयत (Will) और उत्तराधिकार के नियम सभी धर्मों के लिए एक जैसे होने चाहिए?

14. गोद लेना (Adoption): क्या बच्चे को गोद लेने और उसकी गार्जियनशिप (संरक्षण) के नियम सभी नागरिकों के लिए जाति या धर्म से परे एक समान होने चाहिए?

15. पारिवारिक विवादों में कमी: क्या UCC प्रभावी होने से पारिवारिक अदालती विवादों में कमी आएगी और विधिक प्रक्रियाएं अधिक सरल बनेंगी?

16. कुप्रथाओं का अंत: क्या समान नागरिक संहिता से समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा?

17. लैंगिक समानता (Gender Equality): क्या यह कानून समाज में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मजबूत विधिक अधिकार देने में सहायक होगा?

18. अतिरिक्त लिखित सुझाव: इन सवालों के अलावा क्या आपके पास UCC के स्वरूप को लेकर कोई अन्य विशेष टिप्पणी या लिखित सुझाव (अधिकतम 400 शब्द) हैं?

19. दस्तावेज़ अपलोड: क्या आप अपने सुझावों के समर्थन में कोई कानूनी मसौदा, रिसर्च पेपर या सहायक दस्तावेज़ अपलोड करना चाहते हैं?

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