/Rajasthan SET Admit Card 2026: जारी हुआ राजस्थान SET का एडमिट कार्ड, 13 सितंबर को परीक्षा

Rajasthan Recruitment Portal: राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (Rajasthan SET) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है. परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान SET 2026 के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल और SSO ID के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.



अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा. इसलिए परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसमें दर्ज नाम, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी जरूर जांच लें.

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रिक्रूटमेंट पोर्टल से ऐसे करें डाउनलोड

अभ्यर्थी राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं. होम पेज पर Admit Card विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद राजस्थान SET 2026 के सामने दिए गए लिंक को खोलें. अब Exam Type में Pre का विकल्प चुनें. इसके बाद आवेदन संख्या, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा दर्ज करें. अब Get Admit Card पर क्लिक करते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट या सेव कर लें.



SSO ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

अभ्यर्थियों के पास SSO ID के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प भी है. इसके लिए सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर लॉगिन करें.लॉगिन करने के बाद Recruitment Portal का चयन करें. यहां Get Admit Card विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन डिटेल दर्ज करके SET-2026 Recruitment को चुनें. अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.



13 सितंबर को होगी राजस्थान SET परीक्षा

राजस्थान SET 2026 परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी. अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय के भीतर पहुंचें और एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को पहले से पढ़ लें.



इन विषयों में होगी परीक्षा

राजस्थान SET 2026 में कई विषयों को शामिल किया गया है. इनमें केमिकल साइंसेज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं.

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