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Jaipur News: इलाज के बाद मौत का इंतजार! CCTV में कैद हुआ शाहपुरा अस्पताल सिस्टम का काला सच

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे के उप जिला अस्पताल में एक घायल व्यक्ति को इलाज के बाद अस्पताल परिसर में छोड़ दिया गया और उसकी मौत हो गई. अस्पताल में लगे CCTV में सारा मामला कैद हुआ. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Apr 08, 2026, 08:08 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 08:08 PM IST

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Jaipur News: इलाज के बाद मौत का इंतजार! CCTV में कैद हुआ शाहपुरा अस्पताल सिस्टम का काला सच

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे के उप जिला अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि इंसानियत पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है. एक घायल व्यक्ति को इलाज के बाद अस्पताल परिसर में यूं ही छोड़ दिया गया और सुबह उसका शव मिलती है. अस्पताल में लगे CCTV फुटेज ने इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने ला दी है.

शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में हुई इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. खटकड़ निवासी महेंद्र सिंह राजपूत सड़क हादसे में घायल हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन यहीं से शुरू हुई लापरवाही की खतरनाक कहानी.

अस्पताल में घायल का प्राथमिक उपचार हुआ, लेकिन न तो उसकी पर्ची बनाई गई और न ही किसी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किया गया यानी अस्पताल के रिकॉर्ड में यह मरीज कभी आया ही नहीं. हैरानी की बात यह है कि इलाज के बाद पुलिस घायल को अस्पताल परिसर में ही एक सीमेंट की कुर्सी पर बैठाकर चली गई.

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न परिजनों को सूचना दी गई, न कोई डॉक्टर देखने आय, न कोई नर्स… और न ही किसी ने उसकी हालत जानने की कोशिश की. पूरी रात घायल व्यक्ति सीमेंट की कुर्सी पर पड़ा रहा. एक इंसान नहीं, जैसे कोई लावारिस सामान पड़ा हो लेकिन सिस्टम सोता रहा. सुबह जब सफाईकर्मी अस्पताल परिसर की सफाई करने मौके पर पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की तब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है.

अस्पताल में लगे CCTV कैमरों में कैद ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कैसे एक घायल व्यक्ति को इलाज के नाम पर छोड़ दिया गया और धीरे-धीरे उसकी सांसें थम गईं. यह सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का है.

घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और शाहपुरा एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ के निर्देश पर अस्पताल प्रभारी ड़ॉ. विनोद योगी ने एक जांच टीम गठित की लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मौत के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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