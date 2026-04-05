Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में ‘राजस्थान शिरोमणि सम्मान’, वक्ता बोले- एक नेता नहीं, बल्कि संगठन के सच्चे कर्मयोगी थे चतुर्वेदी

Rajasthan Shiromani Samman: बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में “राजस्थान शिरोमणि सम्मान” में प्रदेश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 विशिष्टजनों को सम्मानित किया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 05, 2026, 10:48 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 10:48 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में ‘राजस्थान शिरोमणि सम्मान’, वक्ता बोले- एक नेता नहीं, बल्कि संगठन के सच्चे कर्मयोगी थे चतुर्वेदी

Rajasthan Shiromani Samman: बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में “राजस्थान शिरोमणि सम्मान” आयोजित किया गया. प्रदेश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 विशिष्टजनों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में बीजेपी और संघ के कई बड़े नेता शामिल हुए और 'ललित किशोर चतुर्वेदी की विरासत को नमन' किया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ललित किशोर चतुर्वेदी एक नेता नहीं, बल्कि संगठन के सच्चे कर्मयोगी थे.

जवाहर नगर स्थित माहेश्वर पब्लिक स्कूल सभागार में रविवार शाम समाज सेवा से लेकर चिकित्सा, शिक्षा, खेल, मीडिया और राजनीति तक हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. प्रो. ललित किशोर चतुर्वेदी विचार मंच की ओर से राजस्थान शिरोमणि सम्मान आयोजित किया गया. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रहे ललित किशोर चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में ललित चतुर्वेदी को जानने वाले, पहचानने वाले और उनके साथ आत्मीय पल बिताने वाले लोग मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वक्ताओं ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि प्रो. ललित किशोर चतुर्वेदी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि संगठन के सच्चे कर्मयोगी माने जाते थे. कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए खुद को समर्पित रखा. कारसेवा के समय तो मंत्री पद तक छोड़ दिया था और हर परिस्थिति में संघ और भाजपा के काम में जुटे रहे. यह उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ललित चतुर्वेदी जैसे महापुरुष समाज को दिशा देने वाले होते हैं. उन्होंने भाजपा और संघ को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया. आज उनको अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके बताए मार्ग पर चलना होगा. राठौड़ ने कहा कि मेरा ललित जी भाई साहब से निकट का संबंध रहा. वो कार्यकर्ताओं को भूलते नहीं थे. आज राजनीति में कई प्रमुख नेता हैं जिनका निर्माण ललित चतुर्वेदी ने किया. उनके समय में नेता एक दूसरे के लिए आदर का भाव रखते थे.

विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि चतुर्वेदी जी को जानना तलवार की धार पर चलने जैसा था. वे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे. चतुर्वेदी जी का बरसात से गहरा रिश्ता था, उन्होंने कभी कोई कार्यक्रम किया हो और बरसात नहीं आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ. ललित जी संगठन के लिए समर्पित थे. आजादी के बाद उन्होंने जिस मार्ग को पकड़ा किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा. नेताओं में ही नहीं, कार्यकर्ताओं के दिलों में चतुर्वेदी हमेशा रहे.

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि चतुर्वेदी जी हर कार्यकर्ता की बात सुनते थे, उनके साथ आत्मीयता का रिश्ता रखते थे. संगठन में हर व्यक्ति का ध्यान रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने कहा कि चतुर्वेदी जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय चेतना और संगठन के लिए समर्पित किया. उनका जीवन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है.

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न हस्तियों का सम्मान किया गया. शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया. आध्यात्म के क्षेत्र में: पंडित राजकुमार शर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदीप कुमावत, कला के क्षेत्र में उस्ताद अनवर खां मंगणियार, प्रशासन के क्षेत्र में ललित के पंवार, समाज सेवा के क्षेत्र में पूनम कुलरिया, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉ. विजय सरदाना, व्यवसाय के क्षेत्र में कमलेश शर्मा, गौसेवा के क्षेत्र में भारत सिंह राजपुरोहित, खेल के क्षेत्र में अवनी लखेरा, राजनीति के क्षेत्र में पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया. लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिला कोठारी को दिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news