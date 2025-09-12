Zee Rajasthan
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एसआई भर्ती पेपरलीक का मामला

SI Paper Leak Case:  राजस्थान SI भर्ती-2021 पेपरलीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा! कैलाशचंद्र शर्मा की SLP: HC खंडपीठ के 8 सितंबर स्टे को चुनौती. तर्क- दस्तावेज प्रमाणिकता पर सवाल गलत, फील्ड ट्रेनिंग छूट अनुचित. दागदार अफसरों से जनविश्वास डगमगाएगा! चयनितों ने कैविएट दाखिल.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 12, 2025, 10:29 AM IST | Updated: Sep 12, 2025, 10:29 AM IST

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एसआई भर्ती पेपरलीक का मामला

SI Paper Leak Case: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 में पेपरलीक घोटाले का विवाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाशचंद्र शर्मा ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है. खंडपीठ ने एकलपीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की कवायद शुरू करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की कार्यशैली पर स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.


याचिकाकर्ता शर्मा का तर्क है कि खंडपीठ को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, केवल इसलिए कि वह अप्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के राफेल मामले के फैसले के अनुसार, अदालतें दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठा सकतीं. रिपोर्ट को फर्जी या कूटरचित साबित किए बिना उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता. साथ ही, खंडपीठ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग से छूट देने को भी गलत ठहराया गया है. शर्मा ने जोर देकर कहा कि फील्ड ट्रेनिंग में स्वतंत्र कार्यभार सौंपा जाता है, और यदि दागदार अधिकारी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो आमजन का पुलिस तंत्र पर विश्वास डगमगा जाएगा.


उधर, चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर आग्रह किया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उनका पक्ष सुना जाए. एकलपीठ ने आरपीएससी की कार्यशैली पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले को लिस्ट किया था, लेकिन खंडपीठ के पूरे आदेश पर रोक लगने से इसकी सुनवाई रुक गई. यह विवाद एसआई भर्ती की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि भर्ती रद्द होगी या चयनित उम्मीदवारों को राहत मिलेगी. मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है.

