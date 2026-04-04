SI भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अलर्ट, एग्जाम के लिए बनाए गए विशेष कंट्रोल रूम

Rajasthan SI Recruitment 2026: प्रदेश में आयोजित होने जा रही सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है. परीक्षा के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए गृह विभाग ने विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की है. यह कंट्रोल रूम तीन दिन तक 12-12 घंटे तक चलेगा और इससे परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

प्रदेश में 5 और 6 अप्रैल को सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में प्रदेशभर से करीब 7 लाख 70 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. RPSC द्वारा 1015 पदों के लिए आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 41 शहरों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की चूक नहीं हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परीक्षा के आयोजन को लेकर राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. राज्य सरकार की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा पर नजर रखने के लिए गृह विभाग में विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है. तीन दिन तक कंट्रोल रूम चलने वाले इस कंट्रोल रूम में गृह विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इस संबंध में गृह विभाग से आदेश जारी किए गए हैं.

सुबह 9 से रात 9 बजे तक कंट्रोल रूम

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, यह कंट्रोल रूम 4 से 6 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जाएगा. कंट्रोल रूम रोजाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा, जहां से परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, शिकायत या सूचना के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है.

अलग-अलग शिफ्ट में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से जिलों से लगातार फीडबैक लिया जाएगा और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

इन अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी

कंट्रोल रूम का प्रभारी वरिष्ठ उप सचिव स्तर के अधिकारी को बनाया गया है. वहीं संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सके इसके लिए अलग-अलग शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

जिलों से लगातार फीडबैक लिया जाएगा और हर सूचना को तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. सरकार का फोकस है कि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा बना रहे.

4 अप्रेल को अनुभाग अधिकारी योगेश सिंह, एलडीसी राकेश शर्मा, सूचना सहायक लोचन शर्मा, ओमप्रकाश, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी करण सिंह की ड्यूटी लगाई गई. इसी तरह 5 अप्रेल को पहली पारी में अनुभाग अधिकारी योगेश सिंह, एलडीसी राकेश शर्मा, सूचना सहायक गोविंद शर्मा, लालाराम, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशोक कुमार गुर्जर की ड्यूटी लगाई गई.

5 अप्रैल को दूसरी पारी में अनुभाग अधिकारी गोपालाल मीणा, एलडीसी मीठालाल, सहायक प्रोग्रामर अजय गंगवाल, ओमप्रकाश, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी करण सिंह की ड्यूटी लगाई. 6 अप्रैल को पहली पारी में अनुभाग अधिकारी गोपाल लाल मीणा, एएसओ विरेंद्र सिंह झाला, प्रोग्रामर विजय कुमार वर्मा, एलडीसी रवि कुमार सैनी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशोक कुमार गुर्जर की ड्यूटी लगाई गई.

6 अप्रैल को दूसरी पारी में सहायक सचिव मुकेश पाराशर, यूडीसी मनराज तथा सहायक प्रोग्रामर अजय गंगवाल, एलडीसी सागर मथुरिया व अजय सिंह राजावत की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं कंट्रोल रूम का प्रभारी वरिष्ठ उप सचिव रत्नेश कुमार शर्मा को लगाया है.

सरकार का सख्त संदेश

सरकार की इस सख्ती से साफ है कि SI भर्ती परीक्षा में इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कुल मिलाकर सरकार इस बार SI भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. पिछली कांग्रेस सरकार में SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियां हुई थी. इसका नतीजा यह रहा कि एसआई भर्त परीक्षा को रद्द किया गया था.

