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राजस्थान में कृषि क्रांति, अब AI करेगा फसल में कीट व रोगों की पहचान, किसान को बताएगा सटीक उपाय

राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने निजी कंपनी वाधवानी एआई के साथ नॉन-फाइनेंशियल MOU किया है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से किसान अपनी फसल में लगने वाले कीट और रोगों की आसानी से पहचान कर सकेंगे. 
 

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: May 26, 2026, 09:14 AM|Updated: May 26, 2026, 09:14 AM
राजस्थान में कृषि क्रांति, अब AI करेगा फसल में कीट व रोगों की पहचान, किसान को बताएगा सटीक उपाय
Image Credit: AI in Agriculture Rajasthan

AI in Agriculture Rajasthan: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फसलों में लगने वाले कीट और रोगों की आसानी से पहचान की जा सकेगी. साथ ही किसानों को उचित उपाय भी सुझाए जाएंगे.


राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निजी कंपनी वाधवानी एआई के साथ नॉन-फाइनेंशियल MOU किया है. इस समझौते के तहत सरकार को कंपनी को कोई आर्थिक भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन किसानों को अत्याधुनिक एआई आधारित सेवाएं मिल सकेंगी.

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने पंत कृषि भवन में MOU पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यह साझेदारी राज्य की कृषि व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग फसल की निगरानी, कीट-रोग प्रबंधन, डेटा संग्रह और पारदर्शिता बढ़ाने में किया जाएगा.


क्या-क्या होगा संभव?
क्रॉप्स (Crops) ऐप के जरिए किसान अपनी फसल की फोटो खींचकर अपलोड कर सकेंगे. एआई तुरंत फसल में लगे कीट या रोग की पहचान करेगा और उनका समाधान भी बताएगा.

एग्रीवाणी (AgriVaani) ऐप बहुभाषी होगा, जिसमें राजस्थानी भाषा का भी विकल्प जल्द शुरू किया जाएगा. किसान अपनी भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा.

एग्री एआई कलेक्ट से फार्म स्तर पर डेटा संग्रह डिजिटल होगा.

सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर ऐप से सोयाबीन की गुणवत्ता का आकलन आसान होगा, जिससे किसानों और खरीदारों के बीच खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी.

यह पहल विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें महंगे कृषि विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे मोबाइल फोन के जरिए ही अपनी फसल की समस्या का समाधान पा सकेंगे.


कृषि विभाग का मानना है कि एआई की मदद से फसल उत्पादन बढ़ेगा, कीटनाशकों का अनावश्यक उपयोग कम होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी. इस परियोजना को फार्मर रजिस्ट्री के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सकेगा.


यह MOU राजस्थान को कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले समय में राज्य के किसान एआई की मदद से आधुनिक कृषि कर सकेंगे, जो न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगा बल्कि कृषि को टिकाऊ भी बनाएगा.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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