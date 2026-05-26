/राजस्थान में कृषि क्रांति, अब AI करेगा फसल में कीट व रोगों की पहचान, किसान को बताएगा सटीक उपाय

AI in Agriculture Rajasthan: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फसलों में लगने वाले कीट और रोगों की आसानी से पहचान की जा सकेगी. साथ ही किसानों को उचित उपाय भी सुझाए जाएंगे.



राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निजी कंपनी वाधवानी एआई के साथ नॉन-फाइनेंशियल MOU किया है. इस समझौते के तहत सरकार को कंपनी को कोई आर्थिक भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन किसानों को अत्याधुनिक एआई आधारित सेवाएं मिल सकेंगी.

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने पंत कृषि भवन में MOU पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यह साझेदारी राज्य की कृषि व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग फसल की निगरानी, कीट-रोग प्रबंधन, डेटा संग्रह और पारदर्शिता बढ़ाने में किया जाएगा.



क्या-क्या होगा संभव?

क्रॉप्स (Crops) ऐप के जरिए किसान अपनी फसल की फोटो खींचकर अपलोड कर सकेंगे. एआई तुरंत फसल में लगे कीट या रोग की पहचान करेगा और उनका समाधान भी बताएगा.

एग्रीवाणी (AgriVaani) ऐप बहुभाषी होगा, जिसमें राजस्थानी भाषा का भी विकल्प जल्द शुरू किया जाएगा. किसान अपनी भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा.

एग्री एआई कलेक्ट से फार्म स्तर पर डेटा संग्रह डिजिटल होगा.

सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर ऐप से सोयाबीन की गुणवत्ता का आकलन आसान होगा, जिससे किसानों और खरीदारों के बीच खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी.

यह पहल विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें महंगे कृषि विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे मोबाइल फोन के जरिए ही अपनी फसल की समस्या का समाधान पा सकेंगे.



कृषि विभाग का मानना है कि एआई की मदद से फसल उत्पादन बढ़ेगा, कीटनाशकों का अनावश्यक उपयोग कम होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी. इस परियोजना को फार्मर रजिस्ट्री के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सकेगा.



यह MOU राजस्थान को कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले समय में राज्य के किसान एआई की मदद से आधुनिक कृषि कर सकेंगे, जो न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगा बल्कि कृषि को टिकाऊ भी बनाएगा.

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