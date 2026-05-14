/राजस्थान में चांदी के दाम में आई आंधी, भयंकर गिरावट के बाद इस रेट पर मिलेगी सिल्वर

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Rajasthan Silver Price : राजस्थान में चांदी के भाव में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमतों में आई नरमी के कारण घरेलू बाजार में भी दबाव बना हुआ है. इस गिरावट से खरीदारों को अच्छा मौका मिला है.
Rajasthan Silver Price: राजस्थान में चांदी के भाव में आज बुधवार को जोरदार गिरावट दर्ज की गई है. एक किलोग्राम चांदी के भाव में 15,000 रुपये की भारी कमी आई है.
बाजार में क्यों आई गिरावट?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में आई नरमी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में भी चांदी पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा, औद्योगिक मांग में कुछ कमी और निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली भी गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है.
आमजन और ज्वेलर्स पर असर
चांदी के भाव में आई इस गिरावट से आम उपभोक्ताओं और खासकर आगामी शादी-विवाह के सीजन की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत मिली है. कई लोग इस गिरावट का फायदा उठाते हुए चांदी खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं. हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि अचानक आई गिरावट के कारण बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है.
आज के भाव
1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹3,15,000 रह गया, जबकि कल यह ₹3,30,000 प्रति किलो था.
1 ग्राम चांदी का भाव आज ₹315 है, जो कल ₹330 था.
आने वाले दिनों का अनुमान
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और घरेलू मांग पर निर्भर करेंगे. फिलहाल बाजार में मिश्रित संकेत हैं. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग बढ़ी तो भाव फिर से ऊपर जा सकते हैं.
राजस्थान के प्रमुख शहरों में भाव
जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव लगभग समान स्तर पर देखे गए. स्थानीय सर्राफा बाजार में थोड़ा-बहुत अंतर रह सकता है.
सलाह
जो लोग चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन भावों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए खरीदारी सावधानी से करें. हमेशा हॉलमार्क वाली चांदी ही खरीदें और भरोसेमंद ज्वेलर्स से ही लेन-देन करें.
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