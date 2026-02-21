SIR के बाद राजस्थान की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा नाम गए काटे

Rajasthan News: प्रदेश में 110 दिन तक चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान के बाद राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है. घर-घर सत्यापन, मैपिंग और दावे-आपत्तियों की सुनवाई की लंबी प्रक्रिया के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट में 31 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जबकि ड्राफ्ट के बाद 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं की फाइनल वोटर लिस्ट में नेट बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है.

अंतिम प्रकाशन के साथ प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है. फिलहाल अंता विधानसभा क्षेत्र में SIR का कार्य जारी है.

फाइनल वोटर लिस्ट जारी

प्रदेश में 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ पूर्ण हो गया है. फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राज्य की 199 विधानसभा सीटों के मतदाताओं की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है. 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची से लेकर प्रारूप और फिर वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन तक कुल 31 लाख 36 हजार 286 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं.

आंकड़ों पर नजर डालें तो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 थी. इनमें से 41 लाख 84 हजार 891 मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित अथवा अनुपस्थित मानते हुए प्रारूप सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद 16 दिसम्बर 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या घटकर 5 करोड़ 4 लाख 71 हजार 324 रह गई थी.

अब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 15 लाख 19 हजार 929 दर्ज की गई है. इनमें 2 करोड़ 69 लाख 57 हजार 881 पुरुष, 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 486 महिला वोटर और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में हुई वृद्धि

16 दिसंबर 2025 को SIR की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 12 लाख 91 हजार 365 नए मतदाता जोड़े गए. जबकि 2 लाख 42 हजार 760 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए. इस प्रकार ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 10 लाख 48 हजार 605 मतदाताओं की नेट वृद्धि दर्ज की गई है, जो कुल मतदाताओं का 2.08 प्रतिशत है.

सबसे अधिक मतदाता

प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक मतदाता झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख 2 हजार 827 हो गए है जबकि जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1 लाख 64 हजार 863 मतदाता हैं. जिलों के अनुसार, मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की बात करें तो जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत, फलोदी में 3.22 प्रतिशत, भरतपुर में 2.78 प्रतिशत, सिरोही में 2.72 प्रतिशत तथा बूंदी जिले में 2.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

लिंगानुपात में भी हुआ सुधार

अंतिम प्रकाशन के साथ प्रदेश के लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है. प्रारूप प्रकाशन के समय यह 909 था, जो अब बढ़कर 911 हो गया है. जयपुर जिले में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि कोटा में 6 अंक और अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में 4-4 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. युवा मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है.

18 से 19 वर्ष आयुवर्ग के मतदाता

18 से 19 वर्ष आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या में 4 लाख 35 हजार 61 की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल मतदाताओं का 0.82 प्रतिशत है. जयपुर जिले में 1.30 प्रतिशत, बाड़मेर में 1.26 प्रतिशत, भरतपुर में 1.22 प्रतिशत, फलौदी में 1.18 प्रतिशत और बूंदी में 1.09 प्रतिशत युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है.

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान