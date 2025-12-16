Rajasthan: मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा सिविल लाइंस से नाम कटे, चौंमू में सबसे कम

Rajasthan News: राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके बाद 16 दिसंबर यानी आज प्रारूप मतदाता लिस्ट जारी हुई. ये लिस्ट ऑफिशियल वेब साइट पर मिलेगी.

जयपुर जिले में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है. जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सार्वजनिक. 5 लाख 36 हजार 276 वोटर्स के नाम कटे. कुल वोटर्स का 11.12 फीसदी ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए. कटे नाम ASD कैटेगरी (एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ) में शामिल. पलायन, मृत्यु, पता बदलने और घर पर न मिलने के कारण कार्रवाई. 1 लाख 90 हजार 22 वोटर्स की 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं. ऐसे वोटर्स को फिलहाल ड्राफ्ट सूची में रखा गया.

7 फरवरी तक 12 में से एक दस्तावेज देना होगा. दस्तावेज नहीं देने पर फाइनल सूची से नाम कटेगा, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं, वे आज से आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. 15 जनवरी तक दावे-आपत्तियां दाखिल करने का मौका.

आपत्तियों पर नोटिस, सुनवाई और वेरिफिकेशन होगा. SIR से पहले जयपुर में 48.23 लाख वोटर्स. संशोधन के बाद ड्राफ्ट सूची में 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता.

सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र सांगानेर में सबसे ज्यादा असर. सांगानेर से 61,674 वोटर्स (16.46%) के नाम कटे. वही सांगानेर में 24,465 वोटर्स की मैपिंग नहीं. सबसे ज्यादा नाम सिविल लाइन्स विधानसभा से कटे. सिविल लाइन्स में 19.85 फीसदी वोटर्स बाहर. सबसे कम चौंमू विधानसभा से नाम कटे. चौंमू में सिर्फ 3.42 फीसदी वोटर्स ASD कैटेगिरी में. 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी.

विधानसभावार स्थिति देखे तो सबसे ज्यादा वोटर्स सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से हटे है. यहां कुल2 लाख 49 हजार 187 कुल वोटर्स थे, जिनमें जिनमें से 49 हजार 474 वोटर्स (19.85 फीसदी) के नाम ASD के तहत सूची से बाहर किए गए है.

जबकि सबसे कम चौंमूविधानसभा से वोटर्स ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए है. यहां कुल2 लाख 57 हजार 463 वोटर्स में से8806 वोटर्स (3.42 फीसदी) के नामASD के तहत सूची से बाहर किए गए है.

मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे. वहीं, अगर किसी मतदाता को नाम को लेकर कोई दिक्कत होगी तो वो 15 जनवरी 2026 तक SDM ऑफिस जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे.

क्या होता है SIR?

व्यापक संशोधन के हिस्से के रूप में नई मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए घर-घर जाकर गणना की जाती है. मौजूदा सूचियों को देखे बिना, गणनाकर्ता प्रत्येक घर जाकर एक निर्धारित तिथि तक पात्र मतदाताओं की सूची बनाते हैं.

यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब चुनाव आयोग (ईसीआई) इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है या उसमें त्रुटियां हैं. यह आमतौर पर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले या निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद होता है.

इसमें घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना में बूथ स्तर के अधिकारी प्रत्येक घर का दौरा करते हैं ताकि मतदाताओं के विवरण को अद्यतन किया जा सकें, मतदान के योग्य लोगों की पहचान की जा सकें और पहले से उपलब्ध मतदाता सूचियों पर निर्भरता के बिना डुप्लिकेट प्रविष्टियों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित व्यक्तियों की प्रविष्टियों को हटाया जा सकें.

