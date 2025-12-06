राजस्थान में SIR विवाद, घुसपैठियों पर BJP-Congress में छिड़ी तीखी जंग

Rajasthan SIR Controversy: राजस्थान में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया ने अब राजनीतिक गलियारों में बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अब 'घुसपैठियों' को मतदाता बनाने के गंभीर मुद्दे तक पहुंच गई है. दोनों तरफ से एक-दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.

UDH मंत्री खर्रा का बड़ा आरोप

शहरी विकास एवं आवास (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए SIR विवाद को नया आयाम दिया. खर्रा ने कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रहा, यह पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी हुआ था. लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि 'कांग्रेस ने अवैध रूप से घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाकर सत्ता में रहने का प्रयास किया.' खर्रा ने दावा किया कि इस SIR प्रक्रिया के कारण अब कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है.

PCC चीफ डोटासरा का करारा जवाब

मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया. डोटासरा ने बीजेपी को घेरते हुए पूछा कि '10 साल से क्या कर रहे थे? खुद ही घुसपैठिए बन-बनकर बैठे थे क्या?'

डोटासरा ने कानूनी और संवैधानिक पहलू पर जोर देते हुए कहा कि 'भारत में नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है.' उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए चेतावनी दी कि अगर बिना जांच किसी भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया, तो 'क्या भारत के लोगों को जिस तरह से अमेरिका में पैक किया था क्या इस तरह लोगों को पैक करेंगे.' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला.

SIR की यह प्रक्रिया अब सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रही है, बल्कि प्रदेश की सियासत में 'घुसपैठियों' का मुद्दा गरमा गया है.

