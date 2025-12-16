Zee Rajasthan
SIR के बाद राजस्थान में आज ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी, लिस्ट में नाम नहीं हो तो ये करें काम

Draft Voter List Rajasthan : SIR  के बाद आज वोटिंग लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा, दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है, अगर आज जारी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये काम करें

Published: Dec 16, 2025, 08:17 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 09:19 AM IST

Draft Voter List Rajasthan : भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद अब 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी.

राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित हो उन्होंने निर्देशित किया गया है कि सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में पहले में ही सूचित कर दिया जाए. इन्हें प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन के उपरांत मतदान केन्द्रों के बारे बता दिया जाए. प्रारूप मतदाता सूची के साथ में एएसडी (Absentee/Shifted/Dead/Already Enrolled) लिस्ट भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुनर्गठन के बाद नव सृजित मतदान केन्द्रों पर बीएलओ-सुपरवाइजर को तुरंत नियोजित करने के निर्देश दिये गये हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित दिया किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि अगर नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दे दी जाए. युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फ़ॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु आवेदन करवाना है. SIR के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का मौक़ा देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे, जिनके ऊपर DM और CEO अपील सुनेंगे. हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचने और प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों के अंतर्गत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEOs), 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (EROs), 52,222 मतदाता केंद्रों पर तैनात BLOs, लाखों वॉलंटियर्स और सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) ने अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है.

