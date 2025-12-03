Zee Rajasthan
SIR अपडेट करवाने से पहले सावधान, फर्जी BLO बनकर साइबर ठग कर रहे कॉल

Jaipur News :  पुलिस ने आमजन को सतर्क किया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया और एसएमएस पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में जनता को डराया जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो उनका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 03, 2025, 03:02 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 03:02 PM IST

Jaipur News : राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में इन दिनों साइबर ठगों ने ठगी का नया ट्रेंड शुरू किया. साइबर ठग अब इतने शातिर हो चुके है, कि ठगी के लिए विषय भी ऐसा चुनते है जिसकी जरूरत और चर्चा ताज़ा हो, ताकि ज़ब इनका कॉल आम लोगों के पास पहुंचे तो ज्यादा शक ना हो. मसलन वोटर आईडी कार्ड अपडेट, एसआईआर, इनकम टैक्स रिटर्न, किसान योजना, शादी का कार्ड ये ऐसे विषय चुनकर अपनी साइबर ठगी क़ो अंजाम देते है.


जैसे जैसे देश डिजिटाइजेशन की तरफ़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर ठग भी ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से साइबर ठगी करते हैं और अब देश में SIR और वोटर कार्ड का काम जोरों पर चल रहा है और इसी को साइबर ठगों ने नया साइबर ठगी का तरीक़ा बनाया है. SIR से नाम कटने का झांसा देकर अब लोगों से साइबर ठगी हो रही है.

पुलिस ने आमजन को सतर्क किया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया और एसएमएस पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में जनता को डराया जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो उनका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा.

ठग इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक फर्जी लिंक भेजते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद वे लोगों से प्रक्रिया पूरी करने के बहाने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या तथाकथित प्रोसेसिंग फीस/पैसा मांगते हैं. यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित है जिसका उद्देश्य गोपनीय जानकारी और धन लूटना है. उन्होंने बताया की इससे बचने के लिए बीएलओ से मिलें: इस तरह के किसी भी कॉल या फर्जी लिंक पर भरोसा न करें.सीधे अपने बीएलओ से मिलकर ही फॉर्म सही भरें और जमा कराएं.

वही केवल आधिकारिक वेबसाइट: एसआईआर या वोटर कार्ड अपडेट के लिए केवल सरकारी डोमेन जैसे .gov.in या eci.gov.in का ही उपयोग करें. SIR प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है. निर्वाचन विभाग या कोई भी अधिकारी आपसे फोन/मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर, पैन या बैंक विवरण कभी नहीं मांगता है. ऐसी जानकारी किसी के साथ साझा न करें. किसी भी वेबसाइट पर विवरण दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि URL की शुरुआत HTTPS से हो और एड्रेस बार में ताला (लॉक) का आइकन मौजूद हो.

यदि आप साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हैं, तो काम खत्म होने पर 'ब्राउज़र हिस्ट्री' और 'कैश' डिलीट करें.

कोई भी विभाग कभी भी आपसे SMS या ईमेल के जरिए आपके बैंक खाते का विवरण, OTP, पासवर्ड या CVV नहीं मांगता है.


किसी भी अपरिचित SMS या ईमेल में दिए गए SIR, वोटर आईडी, "टैक्स रिफंड" से संबंधित लिंक पर क्लिक न करें. यदि आपको अपने रिफंड की स्थिति जाननी है, तो हमेशा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (official portal) पर ही लॉग इन करें.


संदिग्ध कॉल, संदेशों या स्कीनशॉट का जवाब न दें। साइबर अपराधी तुरंत कार्रवाई करने के लिए उकसाने के लिए आपमें तात्कालिकता या डर का भाव पैदा करने की कोशिश करे तो इन नंबरों को संचार साथी के चक्षु पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ के पर रिपोर्ट करें.

अपनी निजी जानकारी जैसे ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण किसी से साझा न करें. यदि इस प्रकार की घटना होती है तो इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन / साइबर पुलिस स्टेशन/ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर दें.

