Rajasthan Siyasi Qissa: भैरों सिंह शेखावत ने ऐसा क्या चैलेंज दिया था, जो अशोक गहलोत बोल गए थे- भगवान आपको लंबी उम्र दे

Rajasthan Siyasi Kissa: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी में तीखा तंज कसा. अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने भैरों सिंह शेखावत के पुराने किस्से का जिक्र किया. गहलोत ने कहा कि शेखावत ने कहा था कि उनके जीते जी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देंगे, लेकिन 8 महीने बाद ही कांग्रेस सरकार बनी. इसी तरह उन्होंने भैरों सिंह शेखावत को 'लंबी उम्र' की दुआ देते हुए कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी.

भैरों सिंह का पुराना वादा, 'जीते जी कांग्रेस...

अशोक गहलोत ने विधानसभा में दिए गए पुराने भाषण का हवाला देते हुए बताया कि भैरों सिंह शेखावत ने एक बार कहा था, "मेरे जीते जी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा." उस समय गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे. उन्होंने शेखावत को जवाब दिया था, "भगवान आपको लंबी उम्र दें, लेकिन आपके जीते जी कांग्रेस सत्ता में आएगी." गहलोत ने कहा कि संयोग से 8 महीने बाद ही कांग्रेस सरकार बन गई.

अमित शाह पर तंज: '240 पर रुक गए...

गहलोत ने अमित शाह की हालिया टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा, "अरे छोड़िए, और क्या कहेंगे वे लोग. इनके देखते हुए सत्ता में आएंगे. भगवान सबको लंबी उम्र दें इन लोगों को." उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई, जबकि एनडीए को बहुमत मिला. "आपकी सरकार नहीं बनी, एनडीए सरकार है. इसलिए ये बातें कोई मानता नहीं." गहलोत ने अगले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह खुद देख लें कि कांग्रेस कैसे सत्ता में आती है.

राजनीतिक संदर्भ: गहलोत का पुराना हथियार

यह किस्सा गहलोत का पुराना हथियार है, जिसे वे विपक्षी नेताओं पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. हाल ही में एक सभा में उन्होंने इसे दोहराते हुए कहा कि शेखावत के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आई, वैसे ही अमित शाह के बावजूद होगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. गहलोत ने कहा, "यह बात मैंने भैरों सिंह जी को हाउस में सुनाई थी, इसलिए अमित शाह जी को भी यही कहना चाहता हूं." इससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है.