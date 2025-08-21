Zee Rajasthan
Rajasthan Siyasi Kissa: कर्नल सोनाराम चौधरी, राजस्थान के वो जाट नेता जिनके पीछे लाखों ने छोड़ दी थी कांग्रेस...

Rajasthan Siyasi Kissa: कर्नल सोनाराम चौधरी: राजस्थान के जाट नेता जिनके पीछे लाखों ने छोड़ी कांग्रेस! बाड़मेर-जैसलमेर के इस दिग्गज ने बदली सियासी तस्वीर.



 

Published: Aug 21, 2025, 10:41 IST | Updated: Aug 21, 2025, 10:41 IST

Rajasthan Siyasi Kissa: बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद और जाट समाज के प्रमुख नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में निधन हो गया. वे उस दिन दिल्ली के अपोलो अस्पताल के पास एक बैठक में शामिल होने गए थे, जब अचानक उन्हें सीने में दर्द का अनुभव हुआ. दर्द के बावजूद, उन्होंने स्वयं गाड़ी चलाकर अपोलो अस्पताल पहुंचकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया.

ऑपरेशन के बाद कर्नल चौधरी ने अपने बेटे डॉ. रमन चौधरी से बात की और सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने स्वस्थ होने की जानकारी भी साझा की थी. हालांकि, रात करीब 11:15 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका निधन हो गया.

कर्नल सोनाराम चौधरी मूल रूप से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के निवासी थे. उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह 11:30 बजे हवाई मार्ग से उत्तरलाई एयरबेस लाया जाएगा. आज हम इस आर्टिकल में बात करेंगे उनके राजनीति करियर के बारे में, जिनके लिए लाखों ने कांग्रेस छोड़ दी थी.

बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बाड़मेर-जैसलमेर से सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी टिकट कटने से नाराज थे. हाल ही में उनके समर्थन में आयोजित धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं ने उनके प्रति एकजुटता दिखाई थी. इस अवसर पर कर्नल चौधरी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि भाजपा ने जब तक उनकी जरूरत थी, तब तक उनका उपयोग किया, लेकिन अब उन्हें "मक्खी की तरह निकाल फेंका गया.

" उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे. उस समय उनके साथ तीन से चार लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता भी भाजपा में आए थे, जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम किया. चौधरी ने स्पष्ट किया कि उन्हें टिकट न मिलने का व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ भाजपा में शामिल हुए लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने का मलाल है.

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हाल के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर से उन्हें टिकट तो दिया गया, लेकिन पार्टी के कुछ संगठन पदाधिकारियों ने उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए काम किया. यह बयान उनकी नाराजगी और पार्टी के भीतर उपेक्षा की भावना को दर्शाता है. कर्नल सोनाराम चौधरी का यह बयान न केवल उनकी व्यक्तिगत निराशा को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उनके समर्थकों और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी इस निर्णय से आहत हुआ था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


