Rajasthan Siyasi Kissa: जब राजस्थान के सीएम भैरों सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जेब में डाल दिया था हाथ, पढ़कर मजा आ जाएगा ये किस्सा...

Rajasthan Siyasi Kissa: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत का एक मजेदार किस्सा आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपको मजा आ जाएगा. आइए जानते हैं विस्तार से...

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 29, 2025, 13:54 IST | Updated: Aug 29, 2025, 13:54 IST

Rajasthan Siyasi Kissa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के साथ अपने एक रोचक और मजेदार अनुभव को साझा किया, जिसने श्रोताओं का ध्यान खींचा. यह किस्सा उस समय का है जब मोदी और शेखावत एक साथ राजस्थान की राजनीति में सक्रिय थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के साथ अपने एक यादगार अनुभव को साझा किया, जो उस समय का है जब दोनों भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के काम से एक दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद थे. इसी दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे. भैरोंसिंह शेखावत ने अपनी हाजिरजवाबी और सजगता का परिचय देते हुए दूर से ही चंद्रशेखर को आता देख लिया.

इस मजेदार घटना को पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन समारोह में साझा किया. उन्होंने बताया कि शेखावत की सादगी और त्वरित हास्यबोध ने उस मुलाकात को और भी यादगार बना दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एक रोचक घटना को साझा किया, जो उनकी हाजिरजवाबी और हास्यबोध को दर्शाता है. यह उस समय की बात है जब मोदी और शेखावत बीजेपी के कार्य से एक दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे.

तभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वहां पहुंचे. शेखावत ने तेजी से अपनी जेब से कुछ सामान निकाला और उसे मोदी की जेब में डाल दिया. मोदी को शुरू में समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है. लेकिन जब चंद्रशेखर ने आते ही शेखावत की जेब में हाथ डालकर तलाशी शुरू की, तो मोदी को तुरंत बात समझ आ गई.

दरअसल, शेखावत पान मसाला और तंबाकू से बचना चाहते थे, क्योंकि चंद्रशेखर इसके सख्त खिलाफ थे. यह किस्सा शेखावत की चतुराई और उनके हल्के-फुल्के अंदाज को दर्शाता है, जिसने उस पल को यादगार बना दिया.

पीएम मोदी ने इस घटना को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुस्तक विमोचन समारोह में साझा करते हुए शेखावत की सादगी और हास्यप्रिय स्वभाव की सराहना की. इस कहानी ने नेताओं के बीच की अनौपचारिक और मजेदार मुलाकातों की एक झलक पेश की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

